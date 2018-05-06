幽靈阿Sir投票 警長不滿選委會犯錯

（吉隆坡7日訊）武吉阿曼警察總部投票中心昨日提早投票卻出現狀況，一名警長懷疑遭人盜用了其身分投票，導致他無法履行公民義務而選擇報警處理。

隸屬武吉阿曼策略與科技資源部的38歲警長阿末法迪里披露，他在報案後，也有幾個同僚告知他，他們也面對同樣的狀況。

他表示，他是昨午1時許，前往武吉阿曼警察總部警察家眷協會俱樂部羽球場的投票中心準備投票時，遭選委會官員攔阻，其中一名女官員在檢查了他的大馬卡後，指他已完成了投票程序。

他申訴，他當時曾多次向官員展示手指上沒有任何不褪色墨汁，惟選委會官員只批准讓他在投票中心外等候，一直到投票時間結束，都無法解決此事。

他因不滿選委會犯錯，造成他無法履行公民責任而在昨午4時許到金馬警局報案，希望警方查明這過程中，到底發生了什麼事，才導致他無法投票。

“我的案件已交由吉隆坡警察總部調查，我也昨天針對此事錄供，但至今卻仍未獲選委會的回應，讓人感到遺憾。”

阿末法迪里說，投票是公民的權利，現在發生這樣的狀況，是否代表他已失去了投票權；加上投票日當天需前往吉蘭丹執勤，未必可趕回來投下手中一票。

他不排除，選委會官員因他的名字普通而將他的名字與其他警員的名字混淆了；惟選委會的過錯是他無法苟同的，並質疑為何選委會還在沿用舊時的人手劃名方法，沒有與時並進。