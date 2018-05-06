打小人視頻演員喊不知情 我們被利用 廖中萊：人在做天在看

（加影6日訊）希望聯盟民主行動黨無拉港區州議席候選人黃田志，今日帶領與雪蘭莪州無拉港行動黨黨員有關的打小人視頻的8名演員，前往加影警局報案。

報案的包括陳偉文（67歲，退休人士）、楊月秋（65歲，退休人士）、余先生以及分別姓譚、姓林和姓陳的女士。礙於特定因素，她們拒絕透露姓名，有者也拒絕透露姓氏。

楊月秋強調，她是給人擺上台，因為他們當天在現場都不知道拍些什麼，但視頻出街後卻是另一回事，所以他們也是受害者，對他們婦女也很不公平，她要求攝製視頻的導演出面向公眾解釋。

促導演出面解釋

“導演在最後部分有唸出多名高官姓名，可是我都不認識，我們有質問制作人這樣唸好像不大對哦。”

她強調，這視頻本來是不同意就不能出街，“現在傳出來了，我想問導演是否應該把婦女們擺上台？這對演員們很不公平啊。”

她說，導演指香港的電影也這樣拍打小人的情節，所以自己心想看一看怎麼樣，就去玩一下。

在警局外詢及視頻的流傳出來會否影響她的生活時，楊月秋說，她是很不高興，本來是想吸取多一個經驗，卻沒想到會引發爭議。

她說，視頻內容對演員很不利，若早知是這樣內容，她是絕對不會答應拍攝，因為就連她的朋友也說罵高官的內容“很毒”。

她認為，事情發生了，希望人們明白前因後果，因為對演員們真的不公平。

她也表明不害怕面對任何人的起訴。