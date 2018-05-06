打小人視頻演員喊不知情 我們被利用 廖中萊：人在做天在看

（加影6日訊）希望聯盟民主行動黨無拉港區州議席候選人黃田志，今日帶領與雪蘭莪州無拉港行動黨黨員有關的打小人視頻的8名演員，前往加影警局報案。
報案的包括陳偉文（67歲，退休人士）、楊月秋（65歲，退休人士）、余先生以及分別姓譚、姓林和姓陳的女士。礙於特定因素，她們拒絕透露姓名，有者也拒絕透露姓氏。
楊月秋強調，她是給人擺上台，因為他們當天在現場都不知道拍些什麼，但視頻出街後卻是另一回事，所以他們也是受害者，對他們婦女也很不公平，她要求攝製視頻的導演出面向公眾解釋。
促導演出面解釋
“導演在最後部分有唸出多名高官姓名，可是我都不認識，我們有質問制作人這樣唸好像不大對哦。”
她強調，這視頻本來是不同意就不能出街，“現在傳出來了，我想問導演是否應該把婦女們擺上台？這對演員們很不公平啊。”
她說，導演指香港的電影也這樣拍打小人的情節，所以自己心想看一看怎麼樣，就去玩一下。
在警局外詢及視頻的流傳出來會否影響她的生活時，楊月秋說，她是很不高興，本來是想吸取多一個經驗，卻沒想到會引發爭議。
她說，視頻內容對演員很不利，若早知是這樣內容，她是絕對不會答應拍攝，因為就連她的朋友也說罵高官的內容“很毒”。
她認為，事情發生了，希望人們明白前因後果，因為對演員們真的不公平。
她也表明不害怕面對任何人的起訴。
討回清白 促警查明真相
黃田志說，他帶參與視頻的演員向警方投報，除了為自己討回清白，也要求警方查清楚事件的前因後果。
他在加影警局外召開記者會說，若主題為《民怨》的視頻引起社會及任何人不安，他深感抱歉。
他透露，有位制作公司代表安迪（也是他之前在一個場合認識的），2個月前聲稱要找人拍攝影片，他當時以為對方要找“茄哩啡”（指臨時演員），加上無拉港的黨員曾拍過新年視頻，黨員們因此答應了。
他說，有黨員在拍了視頻後對他申訴“沒糧出”（沒出工資），而且也不知道拍攝內容，他覺得奇怪，便聯絡制作人，對方回應是拍攝與政治有關的視頻。
他說，該名制作人幾個星期前找上門，同時給他看了視頻，但他認為內容太過分，決定不採用，也不予理會，但視頻卻流了出來。
黃田志說，由於在拍攝時很難聯想到正在拍的內容，而拍了兩、三個小時，出來的東西卻不一樣。因此他帶了演員報案，要求調查事件的來龍去脈。他坦承，視頻涉及15名無拉港黨員，但視頻的製作與行動黨無關。
他說，視頻是於3月31日下午5時至7時在無拉港新村的玉皇廟場地拍攝。
拍攝時不知內容 剪輯不對版
參與視頻拍攝的陳偉文說，雖然視頻的流傳不會對個人造成影響，但他認為不可能不會引起法律上的問題。
他說，他們在拍攝時根本沒有詛咒政黨的領袖，只是在打貪官，與政黨領袖無關，但視頻的字幕卻出現批評部長的字眼，並造成不小的誤會，讓他覺得奇怪，也感覺被利用了。
他說，他在視頻中問6名部長，包括馬華總會長、民政黨主席和國大黨主席是否是一等公民，這是一項事實，沒有不對之處。
詢及視頻涉及詛咒高官的敏感內容是否會覺得不妥時，陳偉文說，起初是抱玩玩心態，也不知有什麼內容。
“我們問過導演，對方說沒問題，給了一張紙吩咐我們這樣唸，我們便跟。”
他表示，他們是在妻子一名朋友介紹下才參與拍攝；但他也表明，他們是志願參與拍攝。
詢及打小人的動作會否讓他覺得不舒服時，陳偉文說，本來有想過這問題，覺得“有東西”，就問導演，導演指香港電影也是這樣拍，還說馬來西亞每一年過了新年也有人在打小人，就是要這樣詛咒，不這樣咒詛何必要打小人，所以也當時也覺得沒什麼妨礙。
詢及視頻有唸到部長的姓名時，黃田志介入回答說，他們在拍攝時不知道內容，經過剪輯後卻完全不一樣，最終的剪輯才是重要部分。
廖中萊吁正視打小人事件 “人在做 天在看”
（文冬6日訊）針對“打小人”的視頻，馬華總會長拿督斯里廖中萊表示：“人在做，天在看！”
他說，行動黨元老林吉祥針對此事件受到媒體追問時，只以一句“跟我們沒有關係”，企圖置身事外。
“其實大家都知道，人在做，天在看，這事件是非常嚴重的，必須加以正視，確保社會的價值觀不會被這種歪風影響。”
斥林吉祥圖置身度外
也是國陣馬華文冬國席候選人的廖中萊，今午文冬力巴士新村拜訪選民，受媒體詢問時，如是表示。
他說，在大選期間，有心人拍攝“打小人”視頻詛咒國家領袖，是一種非常要不得的行為，包括詛咒他和魏家祥。他昨日也針對此事到彭亨文積警局報案，避免這種歪風繼續蔓延。
他表示，整個華社也對此事不認同，林吉祥還想要撇開這一切。他促請華社和華團一起努力反歪風。
吁華社華團反歪風
現在距離投票日還有3天，他也加快腳步拜訪各地區的各種族選民，這幾天的活動行程主要是在馬來選區。
他說，其實他這5年來一直積極為民服務，關心選民，但是反對黨是5年才露面一次，只會通過主辦多場的政治講座會，歪曲事實，以獲取選民的支持，促請選民看待清楚。
另一方面，針對剛被巫統開除黨籍的敦達因和拉菲達頻頻為希盟政治講座站台，他認為不會對馬華選情造成影響，這是他們和敦馬哈迪個人的友好關係，敦馬哈迪和首相拿督斯里納吉分裂，他把個人私事也放到政治上。