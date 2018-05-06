稱藉悼念聶阿茲撈選票 納吉抨敦馬消費死人

（北根/珍尼6日訊）看守政府首相拿督斯里納吉批評希望聯盟主席敦馬哈迪是奉行積極偽善政治的人物，企圖在大選前到已故吉蘭丹州務大臣拿督斯里聶阿茲墳前悼念，把已去世的人當成反對黨的政治品。

他說，馬哈迪這麼做，目的很明顯是在利用已逝世者撈取選票，所幸聶阿茲家屬獲知後，馬上把墳場用鎖頭上鎖，不允許馬哈迪進入。

“我在來程途中通過手機獲知此事，如果他是真心要拜訪聶阿茲，應該是在聶阿茲活著的時候去，否則應該是在大選過後才去。

“為了選票，他可以把過去一直以來大力批評、已故的人當成他的政治品，這樣的反對黨我們不能支持他。”

納吉今日在北根珍尼會見當地選民的一項集會上說，馬哈迪在這之前不斷批評及譴責聶阿茲，包括指聶阿茲太老還繼續擔任吉蘭丹州務大臣。

“馬哈迪說聶阿茲早就該退休，但是他忘了，聶阿茲其實比他還年輕！”

稱火箭製造假新聞

他補充，馬哈迪已93歲，是暮年之時，已不適合擔任首相職位。

“選他的人可以靠他多久？只有1、2年嗎？但是，國陣的奮斗歷程很長遠，還有很長的路要走。”

他也在致詞時批評及譴責行動黨是一個“誹謗工廠”，專門在網上散佈假新聞和資訊。

“連行動黨宣傳主任安然阿末也不堪上級指示，選擇辭職。”

他說，反對黨雖沒有在競選期內到珍尼土展區辦講座，但是卻利用社交媒體散播假新聞和資訊，黨員千萬不可以相信這些毫無根據的資訊。