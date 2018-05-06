突發腦溢血入院 費格申已手術搶救

（倫敦6日訊）據英國媒體消息，前曼聯主帥費格申爵士（77歲）突發腦溢血入院。曼聯官方發表聲明，表示費爵爺接受緊急手術，仍需要在重症監護下進行康復。

費格申在週四時在家中感覺身體不適。他週五突發癲癇，一輛急救車被叫到，費爵爺在警察的護送下前往曼徹斯特麥克萊斯菲爾德地區醫院，之後被轉送到索爾福德皇家醫院。入院後，醫生讓費格申“昏迷”，他的妻子凱茜，兒子馬克，達倫和傑森都在病床前陪著他。費格申情況非常危及，需要緊急手術治療。

仍在重症監護

曼聯官方聲明稱：“阿歷克斯-費格申爵士因腦溢血已經在今天接受緊急手術。手術過程很順利，但是他需要一段時間的重症監護來優化恢復情況。鑒於這種情況，他的家人希望大家給與隱私上的理解，希望外界在他住院期間不要打擾他的康復。這段時間，我們的心將和費格申爵士以及他的家人同在，我們要團結起來，祝福他早日康復。”

消息人士透露：“費格申爵士的情況很嚴重，他的家人也非常擔心，對他們來說，這是一個非常絕望的時刻，他們都在祈禱費格申爵士能夠挺過來。家人們現在也不確定他是否能活下來，但是他們在努力保持樂觀，希望他那著名的戰鬥精神能把他拉回來。”

費格申的兒子達倫是英甲球隊唐卡斯特的主帥，他缺席球隊對陣維根的比賽。唐卡斯特官方稱是由於家庭原因。據唐卡斯特的消息源透露：“對於達倫來說，缺席比賽一定是遇到非常嚴重的情況。他和他的家人現在都很擔心，尤其是凱茜。整個足球圈的人都在祈禱最好的消息。之前費格申爵士看起來很健康，事情太突然了，每個人都非常驚訝。”

全世界都在為費格申祈禱

在弗爵爺緊急手術的同時，各大球會、球星們紛紛表達祝福，盼望這位足壇傳奇能夠戰勝疾病，早日康復。

C羅在個人社交媒體上放出自己在曼聯時代同恩師費格申的合影，並送上祝福：“我的思念和祈禱伴隨著你，我親愛的朋友。堅強起來，老大！”

柏甘也在個人社交媒體放出自己同曼聯簽約時與費格申的合照，稱：“繼續戰鬥，老大..對凱西（費格申妻子）和全家人送上我的愛與祈禱。”

曼聯隊長卡里克在社交媒體上說，他聽到這個消息非常震驚和難過，希望費格申堅強。

阿申納官方放出上一輪英超曼聯迎戰阿申納賽前，費格申為溫格送上禮物的照片，稱：“我們都在想念你，費格申爵士。”

曼市官方：“每一個曼市人都祝福費格申爵士在手術後能迅速完全康復#足球大家庭。”

費格申爵士上一次公開露面是在4月29日曼聯主場對陣阿申納的比賽之前，他向阿申納主帥溫格贈送一個紀念獎盃，當時他笑容滿面，身體沒有任何異常。費格申1974年開啟教練生涯。1986年他出任曼聯主帥，直至2013年退休，是英超時代最偉大的主帥。

很難完全恢復 費格申患病罕見

球迷對費格申能否康復痊癒也充滿關切，為此，英國媒體《鏡報》撰文科普費爵爺病症的相關信息，並表示費格申患病罕見，很難完全恢復。

據英媒消息，費格申遭遇的並不是普通的腦中風，而是一種被稱為蛛網膜下腔出血的腦溢血症狀。在英國，每20個腦中風患者中只有1名患有這種特殊症狀的腦溢血。這種疾病往往沒有發病前兆，而費格申在發病時，可能會遭遇頭痛、頸部僵硬、噁心嘔吐、視力模糊、口齒不清甚至休克等症狀。

費格申入院後會接受一系列措施來進行治療。醫生會使用醫療設備來保證他的呼吸、血壓平穩運行，通過藥物降低大腦顱內壓力，還要使用止痛藥、抗痙攣藥物來幫助他抵抗頭痛症狀，必要時還要用藥物控制癲癇症狀的發作。

在確定費格申病情後，醫生會通過手術進行治療。手術後的康復過程會非常緩慢。一般手術後患者會面臨疲勞、頭痛以及睡眠問題等症狀。

這樣疾病症狀對於費格申這樣一個77歲的老人來說無疑是非常嚴重的。根據在美國心臟聯合會發表的論文《蛛網膜下腔出血的危險因素：系統回顧》，這種疾病的死亡率高達50%。但在接受治療後，死亡率則會有所下降。但在接受治療後的患者中，只有不到五分之一的患者不會受到後遺症的困擾。