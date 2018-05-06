提醒選民別被金錢收買 敦馬抨納吉派錢買選票

（尤崙6日訊）希盟名譽主席敦馬哈迪指責首相兼國陣主席拿督斯里納吉派錢買選票，尤其在他上陣的浮羅交怡國席，聽聞有選民獲國陣派發每人1000令吉，以求投選國陣。

他強調，選票是免費的，倘若某人需要花錢買下免費的東西，肯定具有原因，一旦對方繼續執政，那人必定要求人民雙倍奉還。他提醒選民，不要輕易被某方用金錢收買。

馬哈迪昨晚在巴東昔拉市鎮，為兼打尤崙區國席和日得拉區州席的兒子拿督斯里慕克力及其他希盟候選人站台時說，看守政府為了不讓希盟獲勝，設法破壞對方，加上因希盟有位領袖叫“馬哈迪”，所以納吉感到非常害怕。

怕輸才剪肖像海報

“那叫馬哈迪的人，好像跟我同名，只要有我肖像的海報，全都會被剪下，這是因為有人怕輸，所以才會這麼做。”

“還有一位名為拿督斯里阿末扎希的領袖，指我將在靠近投票日前，黨會安排我入院以博取選民同情。”

對此，他反駁阿末扎希的指控，因為他如今還很健康的站在講台演說，且還吸引很多的人潮來聆聽他演說。

他也指出，看守政府的部長們都不敢對納吉所提出意見做出反駁，因只要不順從納吉的意見，這些部長們將會被踢出局，就如丹斯里慕尤丁及慕克力等，因反駁納吉就被革職對付。

他也呼籲選民盡早到投票中心投票，大家不要害怕做出選擇，無論投選何方，都沒有人會知道以及不會被查出。

慕克力否認自己軟弱

慕克力說，他並非看守吉州務大臣拿督斯里阿末峇沙所指，從一個軟弱的人，突然轉變成厲害謾罵他人的人。

他否認自己軟弱，而是母親敦茜蒂哈斯瑪教導他要做一個有禮貌的孩子。

他說，在阿末峇沙帶領巫統基層罷免他，迫他辭去大臣職後，他才以強悍的方式抵抗對方，但他還是以禮貌的方式講話，因此，應獲得大家的尊重。

當晚，現場吸引逾千名各族支持者出席聆聽，而敦馬對當地民眾踴躍出席率表示出乎預料。

舉辦單位現場準備的椅子都座無虛席，一些支持者唯有席地就坐，即使下起細雨都沒人離席，堅持留在現場聆聽敦馬演說。

演說者包括希盟哥打士布爹區州席候選人莎米沙益及亞依淡區州席候選人阿茲曼哈末。