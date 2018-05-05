【安順國席】料國陣微輸 看好倪

（安順5日訊）安順國席是另一場王對王焦點選區；希盟行動黨候選人倪可敏在過去2週火力全開展開猛烈攻勢，已模糊了民政黨全國主席拿督斯里馬袖強任內4年的努力和功績。為了扭轉劣勢，馬袖強現採用“3牌”策略，希望鄉親父老可以動之以情。

馬袖強是安順國席原任國會議員。過去4年穩打穩紮，擦亮了本身有口皆碑的發展牌、人情牌和服務牌，可是也擔心無法在安順人隨著掀起的求變浪潮中力挽狂瀾，而在這次戰役中失利。

印裔票是造王者

目前進入衝鋒陷陣肉搏戰的競選下半期，安順也受到支持國陣做反對黨視頻影響，咖啡店傳出“一路以來支持馬袖強，但這次票不投給國陣”的新論述。

希盟已表明，一旦入主布城，就會保送奪下安順國席的倪可敏當部長，倪可敏因此打出“買倪可敏送馬袖強”的口號，即馬袖強若敗陣還可通過受委上議員的方式重新入閣，而這項方式也被稱為“買一送一，穩賺不賠”，也對馬袖強的選情造成沖擊。

根據安順選民結構，華巫比例非常接近，各佔四成。倪可敏對於贏取華人票胸有成竹，馬袖強的優勢則是掌握馬來票源。目前雙方選情膠著，僵持不下，接近兩成(18.66%)的印裔票流向，將是造王者。

當地華裔為希盟票倉，倪可敏正放眼狂掃八成半以上華人票，尤其是遊子票有助鞏固倪可敏的勝算，遊子把投票率推到越高，倪可敏的贏面也越大，如果投票率低迷，則被視為對馬袖強有利。

根據近日的民調顯示，霹靂州是柔佛之後，國陣馬來票流失最大的州屬，高達8.9%，加上伊黨也面對流失馬來票的衝擊，馬袖強要保住七成半的巫裔票，已成了嚴峻考驗。

有鑑於此，得印裔票者得天下，如果雙方獲得的印裔票扯平，倪可敏還是有望以得到的華裔票比例高過馬袖強的巫裔票比例險勝。

倪可敏：賭風挫選情