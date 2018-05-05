【安順國席】料國陣微輸 看好倪

（安順5日訊）安順國席是另一場王對王焦點選區；希盟行動黨候選人倪可敏在過去2週火力全開展開猛烈攻勢，已模糊了民政黨全國主席拿督斯里馬袖強任內4年的努力和功績。為了扭轉劣勢，馬袖強現採用“3牌”策略，希望鄉親父老可以動之以情。
馬袖強是安順國席原任國會議員。過去4年穩打穩紮，擦亮了本身有口皆碑的發展牌、人情牌和服務牌，可是也擔心無法在安順人隨著掀起的求變浪潮中力挽狂瀾，而在這次戰役中失利。
印裔票是造王者
目前進入衝鋒陷陣肉搏戰的競選下半期，安順也受到支持國陣做反對黨視頻影響，咖啡店傳出“一路以來支持馬袖強，但這次票不投給國陣”的新論述。
希盟已表明，一旦入主布城，就會保送奪下安順國席的倪可敏當部長，倪可敏因此打出“買倪可敏送馬袖強”的口號，即馬袖強若敗陣還可通過受委上議員的方式重新入閣，而這項方式也被稱為“買一送一，穩賺不賠”，也對馬袖強的選情造成沖擊。
根據安順選民結構，華巫比例非常接近，各佔四成。倪可敏對於贏取華人票胸有成竹，馬袖強的優勢則是掌握馬來票源。目前雙方選情膠著，僵持不下，接近兩成(18.66%)的印裔票流向，將是造王者。
當地華裔為希盟票倉，倪可敏正放眼狂掃八成半以上華人票，尤其是遊子票有助鞏固倪可敏的勝算，遊子把投票率推到越高，倪可敏的贏面也越大，如果投票率低迷，則被視為對馬袖強有利。
根據近日的民調顯示，霹靂州是柔佛之後，國陣馬來票流失最大的州屬，高達8.9%，加上伊黨也面對流失馬來票的衝擊，馬袖強要保住七成半的巫裔票，已成了嚴峻考驗。
有鑑於此，得印裔票者得天下，如果雙方獲得的印裔票扯平，倪可敏還是有望以得到的華裔票比例高過馬袖強的巫裔票比例險勝。
倪可敏：賭風挫選情
倪可敏日前出席“木蘭之夜”政治講座會時說，安順選情走勢顯示他比國陣候選人馬袖強落後2000票。
他說，3大因素導致他的選情受挫，第一是伊黨出來攪局，形成三角戰，第二是對手擁有太多資源，第三是有賭博集團在操控。
根據消息透露，在倪可敏宣佈上陣安順國席後，地下卜基初開出的盤口是倪可敏放票3000至4000張，下注者幾乎全部都捉票，而出現失衡。尤以在傳出當地有11個華社力挺馬袖強之後，盤口一度調低至倪可敏放票1500票。不過，這個來自檳城開出的盤口，在看到下注失衡後，已在幾天前封盤。
安順國席是大選的重點選區，消息說，警方正嚴密監視市面賭大選的情況，相信在必要時，警方會馬上採取行動遏止賭風，選民也受勸不要賭大選，以免被警方逮捕。