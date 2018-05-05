【亞依淡國席】亞依淡激戰五五波

（新山5日訊）柔佛州亞依淡國會選區“王對王”的世紀之戰，在選戰開始前即爆發剿滅論的爭議，選戰開始後又風波連連，雙方隔空針對橫幅被拆除、黑函流傳、推人跌倒受傷等事件過招，戰情在臨近投票日時更是激烈，就連當地賭盤也不再以讓票開盤，改以投注論輸贏。
根據盤口的形勢，魏劉兩人的這一戰是五五波。在選戰剛開打時，魏家祥受看好，開盤讓出2000至3000張票。
隨著選情日漸激烈，形勢開始吃緊，如今盤口有變，不再讓票。最新的盤口是賭輸贏，買魏家祥賠700令吉，買劉鎮東賠1000令吉，形勢上還是魏家祥略佔上風。在這次的第14屆全國大選，亞依淡國會選區有4萬6157名選民，魏家祥和劉鎮東的“命運”就決定在他們手中。
警方日前也發出聲明將全力打擊開盤賭博集團，單在砂州已逮捕了22名嫌犯助查。選民受促不要賭大選，明智的投下手上神聖的一票。
傳馬華續流失華裔票
雖然國陣的形勢一片大好，加上永平華團領袖認為華人票回流，但政治觀察員卻認為，馬華在亞依淡國席的華人選票似乎會更進一步流失。在上屆大選中，魏家祥獲得30%華人選票。
目前傳出消息，馬華在本屆大選的華人票不但沒有回流，反而再跌至高達85%。
根據競選期在永平的活動、事件反應、抗議行動或助選情況，皆以華人為主。當地人指出，現在比較多人敢出來支持希盟，而且都很積極。
“華人票下跌不是受本地課題或服務影響，而是看在大課題上，比如國家的貪污問題。”
當地人指出，劉鎮東在競選上是採取主動攻擊，魏家祥則是守勢，差異明顯。
年輕選民佔60%
不願具名的政治觀察員指出，在華人新村有更穩固的國陣票，不過，希望改變局勢的年輕人就佔據了60至70%。
雖然劉鎮東也有走入馬來社區，但他是否有影響馬來選票的轉向，又或者改變馬來人的看法，暫時還不是很明顯。對於競選期間發生的一連串事故，當地人認為不會影響希盟。
魏家祥略佔優勢
今屆大選在亞依淡原區守土尋求蟬聯的馬華署理總會長拿督斯里魏家祥在2013年505大選以7310張多數票勝出，不過，這個票數比2008年308大選的1萬3909張多數票，減少近半。
希望聯盟原先協議分派這個選區給民主行動黨，但讓給國家誠信黨上陣，因為前兩屆大選都是伊斯蘭黨出戰，然而在察覺馬來選民有異動後，最終由行動黨柔佛州主席劉鎮東親自出馬對壘魏家祥，誓要掀起柔佛州的反風，為執政中央打出一場關鍵性的戰役。
雖然提名前，國陣與希盟已聲勢浩大的要開戰，但是伊斯蘭黨也沒有缺席，派出馬迪馬宛介入戰事，形成一場三角戰。
在兩大主角斗力之下，伊黨只能當個配襯，或會影響雙方極小部分的馬來選票。
在當地服務了2屆的魏家祥，獲得馬來選民的認可是無可置疑的，因地理因素使到馬來選民散佈在多個不同的水道村（Parit），而劉鎮東一時三刻間是難以深入腹地拉票。
熟悉當地情況的政治觀察員說，當地馬來選民都獲得照顧，沒有爭議性的問題，相信有70至80%會支持國陣。
“同樣的，華人在民情上也認可魏家祥的服務，但魏家祥仍不可輕敵。”
雙雙哀兵上陣
在這場戰役中，魏家祥和劉鎮東皆不敢輕舉妄動，雙雙以弱勢形態出擊。
一些具馬華背景的永平華團領袖認為，很多年輕人都願意幫忙魏家祥助選，回歸的老馬華也出來幫忙。這對魏家祥來說是有利的形勢。
他們指出，新港新村2000多張票和新立新村200多張票，國陣基本上可獲得80%的選票。
“以前這些新村落後，魏家祥上任後，鋪路又安裝路燈，帶來了發展。”
除了華人選民較多的永平州選區，亞依淡國會選區內的實馬廊州選區，以馬來選民為主。據說，當地人對國陣的反應很好，村長都出來押陣，以確保國陣安全過關。
巫程豪未上陣牽動鄉情
行動黨柔佛州前主席的原任士姑來區州議員巫程豪在本屆大選無法原區守土，多少也牽動了亞依淡國會選區選情。
巫程豪來自永平南利新村，小時候常在這裡和新港新村活動，當地老一輩人都很熟悉他。
政治觀察家指出，雖然士姑來在柔南，巫程豪無法上陣，但也影響柔北永平的華人鄉情，特別是在這兩個新村。
政治觀察家指出，選前的剿滅論對希盟也是一個沖擊，不過影響有多大還有待觀察。