【亞依淡國席】亞依淡激戰五五波

（新山5日訊）柔佛州亞依淡國會選區“王對王”的世紀之戰，在選戰開始前即爆發剿滅論的爭議，選戰開始後又風波連連，雙方隔空針對橫幅被拆除、黑函流傳、推人跌倒受傷等事件過招，戰情在臨近投票日時更是激烈，就連當地賭盤也不再以讓票開盤，改以投注論輸贏。

根據盤口的形勢，魏劉兩人的這一戰是五五波。在選戰剛開打時，魏家祥受看好，開盤讓出2000至3000張票。

隨著選情日漸激烈，形勢開始吃緊，如今盤口有變，不再讓票。最新的盤口是賭輸贏，買魏家祥賠700令吉，買劉鎮東賠1000令吉，形勢上還是魏家祥略佔上風。在這次的第14屆全國大選，亞依淡國會選區有4萬6157名選民，魏家祥和劉鎮東的“命運”就決定在他們手中。

警方日前也發出聲明將全力打擊開盤賭博集團，單在砂州已逮捕了22名嫌犯助查。選民受促不要賭大選，明智的投下手上神聖的一票。

傳馬華續流失華裔票