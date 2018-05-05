美朝峰會日期地點已定 韓媒披露6月中獅城舉行

（華盛頓、首爾5日訊）美國總統特朗普透露，他與朝鮮最高領導人金正恩的會面地點及日期已經確定，但在現階段還未能公布詳情。不過，韓國媒體就搶先披露，地點幾乎確定是在先前呼聲很高的新加坡，時間點則落在6月9日至15日期間。

特朗普說，美朝峰會不會討論軍事議題，同時否認考慮削減駐韓美軍。對於有傳朝鮮將釋放3名在囚美國人，特朗普拒絕透露詳情，僅表示正與朝鮮進行非常具體的討論，相信大家將會收到非常好的消息。

韓國《朝鮮日報》今天在封面頭條指出，雖然特朗普早前提出在韓朝邊境板門店韓方一側的和平之家與金正恩會面，但消息人士透露，板門店事實上已被排除。

會談議程不包括軍事

由於6月8日至9日是加拿大召開G7峰會，因此特金會頗有可能是在6月9日至15日之間舉行。

報導說，美國其實早在4月底就選定要在新加坡舉行，因為當地設施完善，也容易部署維安工作，至於遲遲未對外公布的原因，是怕影響事先準備工作。

報導亦提到朝方非常希望會談在首都平壤舉辦，但因美國的反對而作罷。至於朝鮮提出地理位置相對較近的蒙古，仍被美國以“當地設施不足以支援美國大規模警備、支援小組及全球媒體採訪”為由拒絕。

文在寅5月22日訪美

另外，白宮宣布，韓國總統文在寅將於本月22日訪問美國，與特朗普就朝鮮半島局勢交換意見，並討論美朝峰會相關事宜。這是特朗普與文在寅的第3次會談，也確認美國與韓國之間的關係更加鞏固與深切。