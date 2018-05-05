老領袖兒擁23名車 納吉諷全靠老爸罩

（北海5日訊）“他有23輛豪華車，不是第二國產車邁威、不是他爸爸引已為榮的寶騰，而是保時捷，甚至也擁一輛世上最貴的超跑布佳迪（Bugatti）！”

看守首相兼國陣主席拿督斯里納吉今早在威省本那牙甘榜巴希格布領袖與民聚會上，不點名的指一名老領袖的兒子是仗著其父親的關係，才有今時今日的成就。

“昨日我在優管視頻看到那93歲老領袖的兒子，批評一馬援助金不勞而獲不值得光榮一事，我想說，他當然沒關係，因為有老爸罩住，但富有歸富有，千萬不要侮辱需要國陣政府幫助的人民。”

納吉也說，他是在擔任了首相後，才知道國油公司的主席和首席執行員是由首相委任，所以他已告誡自己的孩子，勿期望從政府獲得任何好處，所以子女都沒有獲得任何政府的工程合約。“所以我的孩子，沒有獲得國油公司或其他機構的政府工程合約。”

納吉也以美國雖然貴為先進國，但有4500萬公民依賴政府發放食品補助券為例，國陣政府派發的一馬援助金也有異曲同工之處，只是改為發放現金，讓人們用這筆援助金可到超市、商店或巴剎購買所需要的東西。

“為什麼不可以派發一馬援助金？我們把國家經濟管理得很好，倘若國家破產，又怎麼能派發此援助金呢？我們不是把所有的資源都集中在首都吉隆坡，建造高樓大廈和大道等，人民也是要吃，所以我們必須幫助。”

納吉重申，國陣政府推出一馬援助金，是為了減輕人民負擔，不管如何抨擊，政府都將繼續此政策，以幫助有需要的人民。

較早前，納吉也揶揄敦馬在位時喜歡建收費大道，反觀在他的時代，一直減少大道收費，所以目前已廢除了4項大道的收費，雖然檳城尚未受惠，但倘若國陣勝出，或許會有好消息。