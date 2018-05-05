【英超聯賽】藍調衝四生死 戰死磕紅軍

（倫敦5日訊）英超一場爭四關鍵戰於週日在史丹福橋球場拉開帷幕，切爾西將將為下賽季歐冠資格做出最後的努力，這而他們的對手則是剛剛殺進歐冠決賽的利物浦。

作為衛冕冠軍，切爾西本賽季聯賽踢得非常艱難，35輪比賽後，藍調積66分排在第五名，本來孔蒂球隊爭奪歐冠資格機會已相當渺茫，卻沒想到熱刺和利物浦近期不斷意外丟分，而他們抓住了機會打出一波3連勝，將分差收縮在6分之內。

目前，切爾西少賽一場落後利物浦6分，這也意味著，本場比賽對陣利物浦，如果切爾西沒能全取三分，那麼基本確定無緣下賽季歐冠，背水一戰的切爾西勢必死磕到底。

至於利物浦，他們雖然剛在歐冠半決賽次回合以2比4不敵羅馬，但總比分領先讓他們笑到了最後，時隔11年再次殺入歐冠決賽，與皇家馬德里成功會師，球隊上下得到了極大的鼓舞。

薩拉赫續追進球紀錄

在克洛普進攻足球哲學下，紅軍三叉戟交出世界級的成績單，薩拉赫本賽季的表現更是可以和梅羅去對比了，目前埃及前鋒依然充滿渴望，他將力爭在最後兩場聯賽取得進球，打破英超單賽季進球紀錄。

對於利物浦來說，殺入歐冠決賽仍無法確保他們下賽季歐冠出場資格，他們依然必須在聯賽中鎖定前四名，本場客場面對切爾西，利物浦若能保持不敗，下賽季歐冠入場券就穩了，相信“渣叔”依然會盡遣主力，力求在史丹福橋全身而退。

利物浦4主力缺戰

不過利物浦近期遇上一些小麻煩，馬蒂普、戈麥斯、埃姆雷-詹和張伯倫先後受傷，大大削弱了球隊中後場的實力；相比之下，切爾西陣中只有喝水哥、大衛路易斯養傷，孔蒂可以祭出最強陣容出戰。

值得一提的是，自從克洛普入主利物浦後，紅軍3次在英超與切爾西交手保持不敗（1勝2平），渣叔上賽季率隊造訪史丹福橋帶走3分，而在本賽季首循環交鋒，雙方在晏菲球場打成1比1平手。‘