【英超聯賽】藍調衝四生死 戰死磕紅軍

（倫敦5日訊）英超一場爭四關鍵戰於週日在史丹福橋球場拉開帷幕，切爾西將將為下賽季歐冠資格做出最後的努力，這而他們的對手則是剛剛殺進歐冠決賽的利物浦。
作為衛冕冠軍，切爾西本賽季聯賽踢得非常艱難，35輪比賽後，藍調積66分排在第五名，本來孔蒂球隊爭奪歐冠資格機會已相當渺茫，卻沒想到熱刺和利物浦近期不斷意外丟分，而他們抓住了機會打出一波3連勝，將分差收縮在6分之內。
目前，切爾西少賽一場落後利物浦6分，這也意味著，本場比賽對陣利物浦，如果切爾西沒能全取三分，那麼基本確定無緣下賽季歐冠，背水一戰的切爾西勢必死磕到底。
至於利物浦，他們雖然剛在歐冠半決賽次回合以2比4不敵羅馬，但總比分領先讓他們笑到了最後，時隔11年再次殺入歐冠決賽，與皇家馬德里成功會師，球隊上下得到了極大的鼓舞。
薩拉赫續追進球紀錄
在克洛普進攻足球哲學下，紅軍三叉戟交出世界級的成績單，薩拉赫本賽季的表現更是可以和梅羅去對比了，目前埃及前鋒依然充滿渴望，他將力爭在最後兩場聯賽取得進球，打破英超單賽季進球紀錄。
對於利物浦來說，殺入歐冠決賽仍無法確保他們下賽季歐冠出場資格，他們依然必須在聯賽中鎖定前四名，本場客場面對切爾西，利物浦若能保持不敗，下賽季歐冠入場券就穩了，相信“渣叔”依然會盡遣主力，力求在史丹福橋全身而退。
利物浦4主力缺戰
不過利物浦近期遇上一些小麻煩，馬蒂普、戈麥斯、埃姆雷-詹和張伯倫先後受傷，大大削弱了球隊中後場的實力；相比之下，切爾西陣中只有喝水哥、大衛路易斯養傷，孔蒂可以祭出最強陣容出戰。
值得一提的是，自從克洛普入主利物浦後，紅軍3次在英超與切爾西交手保持不敗（1勝2平），渣叔上賽季率隊造訪史丹福橋帶走3分，而在本賽季首循環交鋒，雙方在晏菲球場打成1比1平手。‘
三大紀錄近在咫尺 曼市爭勝慶奪冠
（曼徹斯特5日訊）曼市將在本輪聯賽後在主場舉辦加冕冠軍儀式，週日與哈德斯菲一役，“藍月亮”自然希望用一場勝利進行歡慶。
提前鎖定英超冠軍後，曼市餘下賽季以創造英超各項紀錄為目標。目前，曼市已經在本賽季英超贏了30場，只要再贏1場，他們就能打破切爾西紀錄，成為英超單賽季得勝場次最多的球隊。
與此同時，曼市目前聯賽已經打進了102球，只要再進1球，就能追平切爾西締造的103球單賽季進球紀錄。
除此之外，現積93分的曼市，只要再贏1場，就能以96分超越2004/05賽季的切爾西，締造英超單賽季積分記載。
哈鎮為保級奮戰
曼市主帥瓜迪奧拉也渴望率領球隊締造英超各項紀錄，“我們此刻需要贏得另一場角逐，我們要為紀錄而戰。這對我們來說會是一個非凡的日子，所有人城市享受它。”
另外，這場角逐對曼市邊鋒斯特林也會佈滿動力，目前他已經在英超聯賽上打進49球，只要再進1球，就能收穫個人英超第50球。
本賽季斯特林狀態出色，他在31場聯賽中貢獻18球11助攻，首循環客場2比1擊敗哈德斯菲一役，斯特林也有進賬。
哈德斯菲拒絕淪為曼市締造紀錄和慶祝奪冠的配景板，目前他們積35分排在聯賽第16位，只比降級區高出3分，為了完成保級大業，即便希望渺茫，他們仍將盡力在客場搶分。
結束8年曼市生涯 圖雷季後自由轉會
曼市主帥瓜迪奧拉在新聞發佈會上透露，效力曼市8年的象牙海岸球星亞亞-圖雷將在賽季結束後離隊。
“亞亞-圖雷下賽季不會留在這裡了。”瓜帥在新聞發布會上如是說道。
曾經在曼奇尼和佩萊格裡尼手下的絕對核心亞亞-圖雷，在瓜迪奧拉執教曼市後，失去了本來的位置，鮮有機會出場。加上年齡和身體問題，亞亞-圖雷的狀態一落千丈，在年輕化的曼市陣中沒有了位置和競爭力。
亞亞-圖雷與曼市的合同本賽季結束到期，結束合同到期後不再延續，他可以自由身轉會其他球隊。
34歲的亞亞-圖雷2010年從巴塞羅納加盟曼市，過去八年，他和曼市一起獲得了三次英超冠軍、一次足總杯冠軍、兩次聯賽杯冠軍和一次社區盾冠軍，期間他個人也四次當選非洲足球先生。
周中戰海鷗辦告別儀式
瓜迪奧拉還表示，下周中對“海鷗”布萊頓的曼市賽季最後一個主場會給亞亞一個特別的機會和曼市球迷告別。“對布萊頓，我們會爭取勝利，我們的焦點也在亞亞身上，我們會努力為他贏下比賽。我們必須為他所做的一切感謝他，我們不能忘記曼奇尼、佩萊格裡尼和亞亞，他們對於球會（成功）非常非常非常關鍵！”