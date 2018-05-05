586投票中心開放 逾27萬軍警提前投票

（吉隆坡、北馬5日訊）全國586座投票中心今早8時開放，以供27萬8590名安全部隊成員和他們的配偶提前投票。

上述安全部隊涵蓋大馬皇家警察、武裝部隊和普通行動部隊的成員与他們的配偶。投票地點包括在各州警察總部、警區總部和軍營。

投票中心將在下午5時至晚上7時之間分階段關閉，一些投票中心將提早關閉，也就是下午1時至下午3時之間。提前投票程序是根据一般投票的方式，并獲6376名選舉工作人員管理。候選人的代表也將監督此程序。

提前投票的選票并不會在今日計算，并將暫時收藏在安全的地點，即警局扣留所。這些選票將在5月9日投票日下午4時開票。

第14屆全國大選一共有1494万624名選民。

檳城——5101警投票

檳州共有27座投票中心，5101名警員提早投票。

檳州副總警長拿督羅斯里仄說，截至早上10時，警員投票率已達31.18%，相信能超過90%。

除了羅斯里仄，檳州前總警長拿督威拉蔡義來、檳州商業罪案調查主任阿都甘尼、檳州刑事調查主任再諾及檳州行政組主任再蘭也前來檳州總警局投票，投票過程一切順利。

至於前往檳島新港軍營投票的大馬皇家軍隊第二區總司令拿督莫哈末蘭里說，該部隊在檳城、吉打、玻璃市、霹靂、吉蘭丹及登嘉樓共有5萬2497名軍人及配偶提早投票。

“這批軍人及配偶包括4123名郵寄選民。”

今日在新港軍營投票的軍人及配偶有逾1100人。

吉打——7101警投票

吉州副總警長拿督沙哈布丁說，吉州共有7101名符合選民資格的警察，其中6313名警察和配偶今早在州內41個警局提早投票，其他788人申請為郵寄選民。

他說，吉打警察總部投票站的選民是來自波各先那國會議席，各政黨候選人今早到總部來巡視警員投票情況。

另外，希盟誠信黨玻各先那國會議席候選人拿督馬夫茲和行動黨德卡區州議席候選人陳國耀今早前往吉州警察總部巡視警員投票情況後也對選委會提採用墨汁容易褪色和不容易乾表示不滿。

至於馬莫國會選區及雙溪大年國會選區共有5197名軍人及585名警察投票。加入警38年即將在8月榮休的瓜拉姆拉警區主任賽菲阿都哈密說，今屆大選是他第7次，也是最後一次在任內投票。（SEH）

玻璃市——4120軍警投票

玻州4120名軍警人員，在11座投票中心投票。

大馬30旅步兵總司令哈欣說，玻州2047名軍人及配偶，在馬打亞逸的旅步兵總部、武吉哥得立504兵營、玻州馬大及亞婁瑪拉工大軍官訓練中心投票。

“馬打亞逸的旅步兵總部自2015年啟用后，首次做為軍人投票中心，今次共有1578名來自30旅步兵、第4及第6旅騎兵團軍人及配偶在這投票中心投票。”

他說，據軍人選民登記，今屆巴東勿剎和亞婁國會選區各有1937名及110名提早投票的軍人。

玻州總警長拿督阿茲斯曼說，玻州2073名警員也在7座投票中心投票，包括加央警區（1166名）、亞婁警區（378名）及巴東勿剎警區（529名）。（SEH）

太平——5079軍警投票

太平國會選區共有4座投票中心，投票軍警共5079人，其中4472名軍人，而甘文丁佔76%或3864張軍人票和49張警員票；保閣亞三有598張軍人票及512張警員票；后廊有10張軍人票及46張警員票。