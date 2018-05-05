巫統開除敦達因拉菲達 萊士雅丁待調查

（布城5日訊）巫統總秘書東姑安南今早才宣佈即時開除3名重量級元老黨籍的言論後再召開會議，並議決只開除公開挺希盟的敦達因和丹斯里拉菲達，至於丹斯里萊士雅丁的案件則有待進一步調查。

他今早在巡視布城警區警察提早投票的中心後，原宣稱在昨晚已簽署了信件，即時開除3位元老的黨籍。

惟他早上做出宣佈後，萊士雅丁受媒體詢問時，對本身在未接獲任何解釋信和未經聽證會下就被開除一事發表了不滿談話。

有鑑於此，東姑安南下午再次向媒體證實，他較後開會議決，先只開除敦達因和拉菲達二人。

他向《星報》表明，他們需確定萊士雅丁是否與反對黨勾結，以破壞國陣的勝利。

“萊士雅丁的言論是否冒犯黨，還未能確定，調查仍在進行階段。”

針對上述的決定是否已獲黨主席拿督斯里納吉的同意時，東姑安南指出，他很早就尋求同意，黨主席也知道此事。

較早之前，東姑安南表明，巫統昨天已發函即時開除3名公開支持希盟的重量級元老敦達因、丹斯里拉菲達和丹斯里萊士雅丁的黨籍。

他是針對3位元老公開挺希盟一事，如是宣佈。敦達因曾是馬哈迪年代的財政部長，拉菲達曾是國際貿工部長，而萊士雅丁曾擔任外交部長、新聞部長和森州大臣。

東姑安南在記者會說，他並非道听途說的人，他是經調查及看了照片證據后，才作出這項決定。

抨沒巫統就不會有今天

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他不忘批評3人忘恩負義，因為沒有巫統他們也沒有今天，子孫也不會過著如此舒適的生活。

“他們和敦馬哈迪一樣，看不過眼現在的政府和部長做得比他們好。他們也知道，他們是要我們開除他們的黨籍。”（TKM）？

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東姑安南：應知道行為守則（）

東姑安南表示，他昨天已在巫統總部簽署開除信。這些元老都知道黨章和行為守則，他們既然去敵營站台，就料到會有今日這樣的結果。

“我難過的是，當他們和巫統在一起時，我們全部支持他們，不是他們沒問題，他們全部以前都是有問題的，但在效忠和忠於領袖的理念下，以前的領袖要我們遵從，我們就遵從。”

東姑安南強調，他實在不明白，3位元老還要什麼，或許有些人無法看到別入比他好，以前的部長可能看到現在的部長更好而感到不悅。又或許前國際貿工部長拉菲達看不過眼，現在的在位者比她做得更好。

他認為，3位元老過去都在國陣陣營內，而離開團隊後就反過來指責，是不應該和不公平的。

“世間只是曇花一現，切勿做錯事，否則會遭到報應。”