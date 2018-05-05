公開為希盟拉票 巫統開除3元老

（布城5日訊）巫統總秘書東姑安南披露，巫統昨天已發函即時開除3名公開支持希盟的重量級元老敦達因、丹斯里拉菲達和丹斯里萊士雅丁的黨籍。

他今早在布城警區巡視警員提早投票情況後，針對3元老公開挺希盟一事，如是宣佈。敦達因曾是馬哈迪年代的財政部長，拉菲達則是國際貿工部，而萊士雅丁曾擔任過外交部長、新聞部長和森州大臣。

他在記者會上提到，他並非道听途說的人，他是經調查及看了照片證據后，才作出這項決定。

他不忘批評3人忘恩負義，因為沒有巫統他們也沒有今天，子孫也不會過著如此舒適的生活。

“他們3人和敦馬哈迪一樣，看不過眼現在的政府和部長做得比他們好。他們本身也知道，他們是要我們開除他們的黨籍。”

東姑安南表示，他昨天已在巫統總部簽署了開除信。這些元老都知道黨章和行為守則，他們既然去敵營站台，就該料到會有今日這樣的結果。

“我難過的是，當他們和巫統在一起時，我們全部支持他們，不是他們沒問題，他們全部以前都是有問題的，但在效忠和忠於領袖的理念下，以前的領袖要我們遵從，我們遵從。”

“我對這些元老的行為感費解，他們要摧毀一個一直以來都支持他們的體制。”

東姑安南強調，若沒有國陣，國家就會動亂，國陣已建立了一個讓國人可和平安寧生活的方式，並保障國家的安全，讓國人可自由四處前往，各民族可前往不同種族的村莊都不會有問題。

他實在不明白，上述3位元老還要什麼，或許有些人無法看到別入比他好，以前的部長可能看到現在的部長更好而感不悅。又或許前國際貿工部長拉菲達看不過眼，現在的在位者比她做得更好。

他認為，3元老過去都在國陣陣營內，而離開團隊後就反過來指責，是不應該和不公平的。

“世間只是曇花一現，切勿做錯事，否則會遭報應的。”