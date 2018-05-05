卸任中駐檳總領事 檳華堂設宴歡送吳駿

（檳城5日訊）檳州華人大會堂在百麗宮玉宮樓為即將卸任中國駐檳總領事吳駿舉辦歡送宴，雙方建立了深厚的情誼，雖大感不捨但彼此都給予祝福。

檳州華人大會堂主席拿督許廷炎說，吳駿上任後，很快的就設立總領事館，並迅速的和北馬四州建立良好關係，以及提供處理簽證的服務，為檳城華社提供不少便利。

他說，在吳駿的領導下，也給予了檳華堂不少機會到中國參加國際性會議的機會，也讓年輕人有機會到國外與世界各地的華社交流，提升自我。

“吳駿任期期間，有效的拉近北馬華社和中國的交往，促進更多中國企業來馬投資，2016年前北馬中資大約有30家，如今已增至50家，在發展馬中經濟、教育、文化和旅遊領域中，他都做出了積極的貢獻。”

“送君千里，終須一別，再如何不捨都要說再見，希望吳總能把檳城放在眼裡，也送他一首詩句，那就是’海內存知己，天涯若比鄰。”

林玉唐：對北馬華團貢獻有目共睹

檳州華人大會堂會務顧問丹斯里林玉唐說，吳駿對於北馬一帶華團貢獻，尤其在教育、旅遊及貿易的貢獻是有目共睹，相信以他的才幹，回國後會有更好的任務及使命等待他去執行。

“在大家眼中，吳駿是個有責任、幹勁和抱負的人，為人溫文爾雅，惟感覺他才來檳城不久，那麼快就要回去了，讓人感到美好的時光總是太匆匆。”

吳駿：最不捨檳城

中國駐檳城總領事吳駿說，本身在檳城工作3年來，最不捨得的是檳城的人，檳城人充滿了人情味無論走到哪裡都會銘記於心。

“這裡是我職業生涯及人生里最重要的一站，很榮幸在這麼友好的國家，為推動雙方合作及關係貢獻一份力量，而檳華堂所給予的一切協助，我也銘記於心。”

他說，中國提出‘一帶一路’政策以來，馬來西亞是最先支持此倡議的的國家，也是與中國最密切合作的的國家，更是在‘一帶一路’框架下第一批貨的早期收穫的國家。

“在檳城近3年的時間，雖不短，但與朋友們朝夕相處並建立了深厚的的友誼，所以感覺時間過得特別快，當初檳城對我來說是個陌生的地方，但當我踏上檳州土地，檳城人所給予的熱情，讓我留下非常深刻的印象。”

他說，在各界的大力支持和協助下，用了半年的時間開辦了中國駐檳總領事館，去年簽證中心也正式開業，為北馬人民提供方便，而南航也將於6月1日開始增加廣州往返檳城2趟航班，提升雙方在旅遊和投資的交流。

與會者包括署理主席丹斯里陳坤海、副主席鄭榮興及總務梁偉宏及副總領事張莉等人出席。