【打小人惡毒視頻】魏家祥:惡化政治文化 短片製作者應道歉

（永平4日訊）國陣亞依淡國會議席候選人拿督斯里魏家祥說，網絡流傳的《民怨》（rakyat mengadu）短片不僅讓政治文化更糟糕、華人被瞧不起，也對宗教不敬，敵方陣營已構成嚴重的詛咒，到了“無可救藥”的地步。

他今日在永平南利新村與選民交流時，在會上讓在場者一睹網絡流傳的《民怨》（rakyat mengadu）短片，接著拋出一句：“馬來西亞華人玩政治需要玩到這樣的地步嗎？”

過後，他在新聞發佈會指出，有關短片對他以及其他5人已構成嚴重的傷害，短片的製作團隊與較早前為民主行動黨某國會議員製作視頻的團隊是原班人馬，因此他正針對短片與律師團商討對策。

他說，短片的場景是華人道教的祭拜儀式，卻配上了基督聖詩《奇異恩典》（Amazing Grace），做法明顯對宗教不敬，製作短片的一方應當解釋與道歉。

“我知道短片的製作動機是為了讓人民產生憎恨感，但不需要沉淪到用詛咒他人的方式，馬華已經忍無可忍，不過絕對不會用這類下三濫的手段來對付敵對陣營。”

他坦言，他已對網絡霸凌習以為常，有關現像過去幾年開始不斷發生，有人嘗試幫他算過，針對他的詛咒至少有逾萬句。

“我相信詛咒不能改變什麼，你（詛咒者）只是在替我消除業障。”

馬袖強:選舉不應牽扯宗教

另一方面，民政黨主席兼安順國席國陣候選人拿督斯里馬袖強表示，打小人的視頻目標人物是他和包括馬華總會長拿督斯里廖中萊等馬華領袖，讓他感到非常遺憾，並指選舉不需牽扯到這種宗教儀式。

他今日到國陣安順新街場投票中心競選機制與當地居民交流時，在記者會這麼表示。

他說，選舉是民主的，目的是讓選民去比較候選人過去5年做過什麼，以及未來5年將會怎樣，來作出選擇，無需製作這種視頻。

他指出，除了這個打小人視頻，這幾天網上也有關於選委會官員在安順拆除黨旗的視頻，指選委會只拆除公正黨的黨旗，而非國陣的旗幟。

“這個視頻是在誤導人民，選委會拆除那些黨旗是因為有關旗幟阻礙交通，擔心會引發交通意外。其實拆出黨旗那晚，全部政黨代表都在場，不只是公正黨的黨旗被拆，國陣的黨旗也被拆除不少，只是他們的視頻只選擇性拍攝自己的被拆的部分。”

馬袖強提到，無可否認，這幾天許多攻擊他的視頻會影響到安順選民，對他的選情不利，使得他兩天前所得到落後對手希盟候選人倪可敏2500票的情況變本加厲，支持率再下降，情勢嚴峻。

他說，經過分析調查，其團隊兩天前得出的情況，顯示他目前仍落後倪可敏2500票，該調查報告是根據505大選時他輸給時任對手謝昂憑7313票，即負7313票作為基礎。

“對比上屆大選，目前的支持率顯示有進步，相信與我們這3年來在安順所做的工作和帶來的發展計劃起到了作用。不過，這些視頻在網絡瘋傳，會再拉低我的支持率，讓這場戰役打得更加辛苦。”

他稱，競選期還有數天，儘管挑戰嚴峻，他不會放棄，並會捉緊時間拉票。

對於倪可敏指本身仍落後馬袖強2000票的說法，他不予置評。

詢及安順的印裔選民是否傾向於支持他，他說，這必須等到開票結果才會知道。

針對賭博集團在安順開賭盤之事，他表示本身也只是聽聞，但顯然這不是好事，也是不被鼓勵的。