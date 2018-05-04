嚴厲譴責惡毒打小人視頻 詛咒國陣領袖 馬華報警

（八打靈再也4日訊）一則《打小人》的政治短片在社交媒體瘋傳，內容點名馬華、民政和國大黨的領袖，而且涉及宗教因素和具有詛咒的內容，引起政治和宗教界的非議。

這則約2分鐘短片主題是“民怨”，短片開端是信徒們準備水果、拿香祭拜，一人領導信徒祈求神明保護我國各族人民團結一心、犯罪率下降、嚴打貪污，讓人民安居樂業。

政治宗教界不滿

短片還配上“奇異恩典”（Amazing Grace）聖歌，華裔和印裔信徒則神色凝重，他們在領頭人帶領下，齊齊拿起鞋子打小人，一邊喊被車撞等惡毒咒語。

領頭人接著點名馬華總會長拿督斯里廖中萊、署理總會長拿督斯里魏家祥、馬青總團長拿督張盛聞、民政黨主席拿督斯里馬袖強、副主席拿督劉華才及國大黨主席拿督斯里蘇巴馬廉，短片結束前打出“我們是一等好公民嗎？”的字眼。

黃田志承認演員黨籍

強調短片與火箭無關

希盟行動黨無拉港州議席候選人黃田志承認“打小人”政治短片裡的“演員”是該區行動黨黨員，但是強調短片與行動黨完全無關。

黃田志說，大約在2個月前，短片製作人聯絡他的黨員，要找人幫忙當短片的演員。由於之前有合作拍郭素沁的賀歲短片，黨員覺得沒有什麼，拍短片好像很好玩，於是答應幫忙。

“他們拍攝時不知道拍什麼東西，因為通常是導演叫你拍（演）這個部分，就拍這個部分，他們不知道整個情節。”

他說，對方完成影片後複製請他看，但是他覺得內容不恰當，於是沒有採用。“他們做了要我們幫忙放出去，現在外面傳的是被剪輯的版本，原版的短片在詛咒部分多幾句話，罵得很離譜。”

“我看了之後覺得太離譜，決定不要用這個東西，也沒有放出去。我完全沒有理會他，沒有回應他我不會放出去，只是靜靜什麼都沒做。”

製作公司：USB交黃田志

無法阻止影片流出

拍攝這部短片的網絡新聞短片製作特別行動創意總監安迪受詢時聲稱，這個短片如何流傳出去，不在他們的控制範圍裡。

他坦言，此短片的靈感來自於某日與希盟行動黨無拉港州席候選人黃田志的談話，後者提及人民生活的艱苦，於是他便萌生拍攝此短片的想法。

他說，他的工作流程是先拍攝好短片，並把完整版影片給客戶看了之後，再由客戶決定是否要購買。

詢及黃田志是否有買下短片時，他說不方便透露。

“坦白說，這個短片只有兩個USB，一個我們已經送去他的辦公室，一個在我手上，如果我們沒有他們的允許，我們不會外傳短片，而且平時也不會幫客戶上傳影片。

“至於這個短片是怎麼流傳出去的，不在我們的控制範圍裡。”

澄清無意侮辱宗教

他指此短片是為了傳達人民對國家貪污事件和生活費高漲等事件的不滿，不存在侮辱任何宗教的意圖。

他強調，此短片雖然使用了基督教的聖歌與道教的習俗，但是絕對沒有要侮辱宗教的意圖。

詢及為何要使用打小人的強烈手法，安迪說，打小人就是要把心中的不滿“打出來”，而打小人的文化確實存在在道教文化裡。

安迪也說，他在短片中點名廖中萊、魏家祥等人，是因為他們是華社和印社的代表，他在短片結束之前，也提出“我們是一等好公民嗎？”的疑問。

“這些人都是部長，他們都是代表華人和印度人的人物，我們現在投訴不滿了，我們是不是一等好公民？”

“領頭人”說參演原委

表達憤怒與黨無關

在“打小人”短片中飾演帶領信徒祈求的陳偉文（70歲）說，他答應友人拍攝這個短片純粹是想表達個人的憤怒，與黨無關。

“這個是認識很久的朋友，他在咖啡店問我要不要拍短片，我就答應他了。

“我覺得現在東西樣樣起價，還有貪污很厲害，治安也不好，這個（短片）沒有什麼，我們只是講不要貪污腐敗而已。”

他說，友人提到短片主要以打小人的方式帶出國家的貪污問題，他感同身受，於是義務幫忙朋友。

“我只是（行動黨）的普通會員，這次沒有幫忙任何人助選。”