霍金 最後論文發佈 否定宇宙永恒膨脹理論

（倫敦4日訊）已故英國知名物理學家霍金的最後一篇論文，前天在《高能物理學學報》完整刊出，此篇論文由霍金與比利時魯汶大學理論物理學教授赫托格合著。其中關於宇宙起源的新論點，提出宇宙非永恆膨脹，而是相對平滑並且是有限的，推翻霍金自己於1983年提出無限宇宙的主張。

相關論文最早在去年7月劍橋大學一個會議上首次公開，並在霍金去世前10天，即今年3月4日做最後修改，這一篇論文發表即引發大量關注。

去世前10天最後修改

根據宇宙大爆炸理論，宇宙是在逾100億年前一次大爆炸後膨脹形成。一些科學家基於“永恆膨脹”的概念，提出了多重宇宙（又稱平行宇宙）的理論。

這篇論文中霍金和赫托格挑戰了宇宙大爆炸論，認為宇宙在大爆炸後分離出無數個平行宇宙，每個宇宙都有一個確定的狀態，而我們只是在其中的一個特定宇宙。

霍金和赫托格用弦理論為基礎，進行了大量複雜的數學計算，推論出現存所有的宇宙並非原先想像的混亂不堪。他們認為，所有宇宙，包含我們所處的宇宙，都受限於相同的物理法則，宇宙在整體上是平滑而有限的，不是個無限的分形結構。

宇宙是平滑且有限的

新理論推翻了霍金自己在1983年提出的無限宇宙理論，那時候霍金表示宇宙沒有所謂開始，因為宇宙沒有邊界，但現在新論點指出宇宙有邊界，結構也簡單許多。如果理論得到進一步證實，將大大簡化了多重宇宙，甚至宇宙背景範圍將變小得多，也將協助其他物理學家透過現有物理法則，更有效地辨識其他宇宙。

赫托格受訪時表示，他與霍金在這篇論文上投入無數心血與時間。儘管霍金身體狀況每況愈下，但他從不想放棄這個研究，相信霍金會對這篇論文感到非常驕傲。