水陸空緝毒 破560萬冰毒276萬現金

（檳城4日訊）本地販毒集團從鄰國運毒入境我國後，把檳城當中轉站，乘船到馬六甲海峽和印尼販毒集團交易。毒品特別戰略情報部隊在全國毒品罪案調查局、大馬皇家空軍、水警及檳吉警方聯合展開行動下，成功在檳島及吉打浮羅交怡逮捕6名馬印男女毒販並充公逾千萬令吉的冰毒及財產，包括276萬令吉的現金。

警方是於本月2日下午3時許展開首次行動，在檳島直落巴巷一艘漁船上起獲87包，重達92.6公斤的冰毒，逮捕一名20多歲的印裔男子。這些冰毒被包裝成觀音王茶葉包掩人耳目，相信要運往印尼。

捕6馬印籍男女

隨後警方再依據情報在檳島皇后灣一間民宅，搜獲2個藏有相信販毒得來約276萬令吉鉅款的行李箱。之後，警方在吉打浮羅交怡逮捕50多歲印裔男子及30多歲巫裔女子，最後在檳島峇六拜逮捕2名20至30多歲的印尼男子。

其中，在浮羅交怡被捕的男嫌犯，曾在特別罪案防範法令下，被扣押在新邦令甘扣留營，至1個月前才獲釋。

全國毒品罪案調查局總監拿督斯里莫末沙烈今午在檳州總警局召開記者會說，警方在行動中總共充公近1030萬令吉的毒品和財產，包括市價約560萬令吉冰毒、約276萬令吉現金、毒販存在銀行約128萬令吉存款及包括2輛寶馬轎車在內8輛交通工具。

他說，這個販毒集團活躍已久，警方在監視後經過詳細部署，在海陸空相關部門協助下在檳吉兩地展開4項突擊行動。

他說，根據調查，這批毒品是從鄰國通過陸運進入大馬，檳城是中轉站，毒販通過馬六甲海峽把毒品送往印尼的蘇門答臘。

可供80萬人吸食

“這批冰毒一旦流入市場，可供約80萬人吸食，幸及時遭警方截下，不然後果不堪設想。”

目前，6名嫌犯在1952年危險毒品法令下，被警方延長扣留7天助查。

出席者有武吉阿曼毒品罪案調查部副總監（情報與行動）拿督江志堅、檳州副總警長拿督羅斯里及檳州毒品罪案調查組主任麥都。

行動中起獲的毒品及財物

1.92.6公斤市價約560萬令吉的冰毒

2.約276萬令吉現款。

3.約128萬令吉的銀行存款。

4.8輛交通工具，包括2輛寶馬。

5.金飾品和名錶。

今年首4個月全國打擊毒品數據

逮捕人數：5萬5579人 （5萬2254本地人，3325名外國人，另有408人在特別罪案防範法令下被扣。）

販毒者：9148人

擁毒者：2萬1836人

吸毒者：2萬4595人

起獲的毒品市價總值：7125萬令吉

冰毒：850.1公斤

K他命：15.08公斤

5仔：42.2公斤

馬丸：20.3公斤

搖頭丸：30.9公斤

大麻：1208.9公斤

海洛因：202.4公斤

充公的財物總值：2280萬令吉