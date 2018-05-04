【歐洲聯賽】鎗手客場輸球被淘汰 雙馬決戰

（馬德里4日訊）憑藉迭戈-科斯塔絕殺進球，馬德里體育會於週四展開的歐洲聯賽半決賽次回合爭奪戰中，在主場以1比0力克阿申納，總比分2比1淘汰“鎗手”，將在決賽中迎來法甲勁旅馬賽，“雙馬決戰”將於大馬時間5月17日凌晨2時45分進行。

首回合比賽，馬體會後衛福薩裡科開場10分鐘就被紅牌罰下，阿申納主場在多一人作戰情況下，不斷揮霍進球良機之餘，還因一次防守失誤，被馬體會扳成1比1平手，為次回合被淘汰埋下了伏筆。

科斯塔單刀絕殺

次回合比賽，客場出戰的阿申納儘管盡遣主力，場面卻處於非常被動的狀況，全場7次射門，只有1次射正，“床單軍團”的鐵血防守沒有給鎗手太多射門的空間，並且用自己最擅長的反擊，殺死比賽懸念。

上半場補時2分鐘，奧布拉克大腳發動進攻，錢伯斯解圍不遠，托馬斯搶斷傳球，格里茲曼斜塞空檔，迭戈-科斯塔插入禁區內扛住貝萊林回追，射穿奧斯皮納十指關，1比0。迭戈-科斯塔即便離開切爾西後，自身依然帶著轉剋阿申納的特質，算上本場比賽進球，西班牙前鋒生涯7次對陣阿申納打進4球。

阿申納全場僅一次射正

下半場比賽，阿申納攻勢稍有好轉，但依然沒能創造決定性機會。直至第63分鐘，阿申納才迎來全場唯一一次射正，當時，扎卡在禁區外覷準空檔，毅然起腳打門，但奧布拉克反應敏捷，飛身封堵。

馬體會好幾次反擊差點就轉化為進球。第55分鐘，科斯塔禁區內扣過穆斯塔菲準備攻門，幸好錢伯斯及時回防救險。第67分鐘，又是科斯塔撕裂阿申納防線，他在禁區左側橫傳無人防守的格里茲曼，不過法國前鋒停球貽誤射門良機，近距離勁射被蒙雷亞爾及時擋下，奧斯皮納躍起將球沒收。

終場前，錢伯斯禁區內傳球失誤被斷，托雷斯右腳大力抽射，奧斯皮納飛身救險。阿申納客場僅以0比1落敗，實屬僥倖。