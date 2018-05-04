中選後不入其他政黨 陳智銘簽署人民合約

（威南4日訊）高淵國席獨立候選人陳智銘與2名選民簽署“人民合約”，保證中選後，在任期內不會跳槽加入其他政黨，否則將賠償200萬令吉予選民。

全國首名簽署候選人

陳智銘也是全國首名與選民簽署這份有關競選承諾的合約的候選人，陳智銘形容此為“政治道德制高點”。

這份人民合約內有3項條件：第一，他不可以在當選任期內加入任何政黨，否則必須立刻辭職；第二，必須在任期5年內完成宣言內的11項承諾；笫三，如果他毀約必須賠償200萬令吉予選民，由2名委托人執行分發予選區內的慈善組織，他們不能獲得任何一分的利益。

陳智銘今午召開記者會及簽署有關合約，由2名也是選民的支持者，即傅春裕和峇拉蘇巴馬念，代表選區7萬3383名選民，與陳智銘簽署這份合約。

陳智銘強調，這是破天荒的一次，沒有一個政治工作者在選前或選後有這樣的舉動，把政治道德制高點用法律來作定義。

“高淵選民對我參選有一定的期待，對我過去的記錄也有深刻的印象，因為對朝野雙方的不滿而想把票投給我，但又怕我勝選後加入朝野任何陣營，希望我保持無黨籍的身份直到任期完成。”

“基於選民的這個顧慮，我和律師商量後決定把政治承諾轉換為文字，讓它具有法律約束。”

他說，這2人是代表7萬人簽署這份合約，所有選民看到報導知道這份合約存在，日後他若毀約，選民可以找這2名委托人進行“索償”。

他強調，提出200萬令吉，是因為知道毀約會讓人民失望，這是一個補償。

“今天我是用無黨籍的身份出發，2名委托人都來支持我，我不能讓他們失望。相信我如果毀約，最心痛的人會是他們，他們比任何人更有意願去執行毀約的法律行動。”