西日落洞3民宅大火 朝野候選人到場關懷

（檳城4日訊）西日落洞木屋區（魯國大夫廟前）3民宅今日清晨發生大火，居民驚慌逃生，而在附近拜票的朝野候選人紛紛取消原定行程，循濃煙源頭趕往現場慰問災民。

火患今早7時許發生，燒毀門牌255A、255C住家，而255B住家則受到波及。該區朝野候選人包括行動黨的林秀琴、雷爾、王耶宗，民政黨的邱琣棋、峇日星、吳洑安及檳島市政廳市長尤端祥，先後趕抵現場了解情況。

據悉，上述住家門牌都分隔成一個或兩個單位，因此相信受影響的家庭不只3個。

現場也傳出這場火災疑是有人吸毒後亢奮，一時大意所引起。

受災的兩個單位相隔不足半尺，因此火勢很快蔓延，所幸其他住家有間隔的小道，加上霹靂路消拯局毗鄰災場不足兩公里，消拯員很快就趕到灌水施救，成功撲滅火勢。

租戶求救後下落不明

255C屋主梁蓮葉（47歲）指出，其住家的一個單位自己居住，另一個出租給親友，火勢由該名親友發現並馬上求救，不過對方現在仍下落不明，她打算先整頓住家再聯繫對方了解案情；損失有待估計。

她說，她是在小姑陳蓮心（38歲）載出門上班不到10分鐘就接到火災消息。

255A屋主謝偉順（55歲）指出，他和一名弟弟同住，他聽到隔鄰失火後，來不及穿衣就馬上喚醒住家成員逃生，兒子沖涼中也趕緊逃命，導致父子倆只能圍著毛巾，眼巴巴的看著家園被燒成灰燼。

消拯員觸電受傷

檳州消拯局一名發言人指出，一名來自霹靂路的消拯員，在搶救西日落洞木屋區火患時，因電流短路而觸電受傷，緊急被送院治療。

他指出，3間住家其中兩間分別燒毀80巴仙與30巴仙，另一間稍為波及。火勢在上午7時42分受控，19分鐘後撲滅。至於起火原因則有待調查。