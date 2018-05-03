淨選盟揭10違規現象 退休警提前投票

（八打靈再也3日訊）淨選盟2.0今日召開記者會，舉證第14屆大選選民冊出現10大違規現象，其中更爆出5325宗退休警員仍享有提前投票權的案例，包括前全國總警長丹斯里卡立和丹斯里依斯邁奧馬。

淨選盟2.0因此要求民眾關注週六（5日）的提前投票日，是否會看到卡立和依斯邁奧馬這些警界昔日一哥的身影，同時促選舉委員會解釋，說明這種種紕漏究竟是選委員會無能抑或是欺詐手段。

除了退休警員繼續享有提前投票權，選委會所犯下的另外9大違規現象，包括已逝選民“起死回生”重新登記成為選民（23宗）、喪失公民權者登記成為選民（48宗）、選民資料在上屆大選消失，但這一屆又突然出現（2015宗）、因不活躍紀錄而被國民登記局移除的資料重新登記選民、頻密更換地址（1000宗）、身份證號碼與出生年份不符（795宗）、多個選民共用同一地址（50萬宗）、15%的選民沒有地址（212萬3973宗），以及軍人的身份驗證碼被循環利用，涉及的違規個案共達260萬宗。

淨選盟2.0代主席沙魯阿曼指出，根據選委會規定，符合提前投票資格的只有現役警察、軍人及其伴侶；至於已退休的軍警，則理應與普通百姓一樣於大選投票日當天投票，不再享有提前投票權，但選民冊卻出現3525宗已達退休年齡卻仍在提早投票名單裡的退休警員，讓人費解。

他透露，有50萬宗案例涉及多個選民共用地址，調查發現，這些資料變動都是於同一時間發生，即有多個選民同時用同個地址登記，甚至有同個住家地址有43個選民登記，若說選委會沒有發現不妥之處是不可能的。

“選委會一般會將責任推託到選民身上，表示因選民搬家沒有更換地址才會導致一個地址多重登記的現象，但我們發現這些登記是於同一時間完成，而且都發生在邊緣選區，這種做法能夠直接影響選舉成績。”

沒地址選民逾212萬

不僅如此，沙魯阿曼說，有212萬3973宗選民登記或15%是沒有地址的，質疑這些登記是如何通過審核。

“沒有地址，那麼選舉委員會如何能夠將這些選民分派到各自所屬的選區進行投票？這些選民是真的存在嗎？還是幽靈選民？”

淨選盟2.0認為，這些都是有計劃性的安排，目的是左右邊緣選區的成績，無論這些做法是候選人或任何陣營所為，都是犯法的。(LMY)

吉霹甲2選票寄同一人

沙魯阿曼指出，根據監票員投報，在吉打、霹靂及馬六甲出現寄出2張郵寄選票給同一人的現象。

“目前，選委會已經陸續發出郵寄選票，我們從郵寄選民的名單中發現有重複寄出選票給同一個選民。”

“一個選民收到2張郵寄選票，這究竟是選委會的疏忽抑或欺詐？”

他也呼籲所有選民到選委會網站https://pengundi.spr.gov.my檢查本身資料，若發現任何不尋常，即刻向選委會或淨選盟2.0投報，網址為https://aduan.pemantau.org/。(LMY)

安美嘉：本屆選舉最髒

前淨選盟聯合主席拿督安美嘉指出，上屆大選被抨為史上最骯髒的選舉，但在她看來，第14屆大選明顯才是最骯髒的選舉。

她說，倘若選委會不遵從憲法及人民的投票權，選委會一眾領導人必須為他們的無能與失敗引咎辭職。

“即使頒布憲報，選舉委員會仍然擁有最大的權力糾正選民冊。”

出席記者會的包括淨選盟2.0南馬區副主席范平東、執行總監葉瑞生和外聯員曾書聰。