劉鎮東沒指示剪敦馬肖像 林冠英抨魏 斷章取義

（新山3日訊）網絡流傳一則題為“要剪敦馬肖像，就剪吧，我不同意”的短片，希望聯盟亞依淡國會議席候選人劉鎮東在短片中向到場拆除橫幅的選委會官員表達不滿。

馬華亞依淡國席候選人拿督斯里魏家祥在受詢時，卻直指劉鎮東叫選委會官員拆橫幅，拆橫幅事件是希盟在“自導自演”。

不過，行動黨秘書長林冠英今日在新聞發佈會說，魏家祥在選委會剪競選橫幅風波中，僅憑一段不完整的短片就斷章取義，這是惡人先告狀。

剪吧是無奈言論非指示

他指出，魏家祥應該去看完整的視頻短片，因為劉鎮東並沒有指示選委會官員剪下印有馬哈迪肖像的橫幅，而是在表達不同意的立場。

“劉鎮東所說的‘剪吧’（potonglah），這是無奈的言論。”

林冠英反問魏家祥，如果選委會認為相關橫幅不符合條例就有權力採取行動，執法隊伍也由各政黨代表組成，何來“自導自演”之說。

“馬華總會長拿督斯里廖中萊並沒有在檳州競選，但印有對方的肖像也出現在檳州，我們沒有阻止國陣放習近平的照片，那麼馬哈迪的照片應該也可以出現。”

他說，魏家祥沒有針對永平獨中撥款一事作出交代，反而斷章取義，繼續欺騙人民。

他也質疑國陣是否針對希盟的競選橫幅向選委會作出投訴，要是選委會未接獲投訴卻主動拆除，這證明了選委會不公。(CBH)

希盟只反對不利人民外資

林冠英也是原任檳州首席部長，他說，希盟從未反對來自中國或任何國家的投資，無論是希盟或行動黨皆只是反對任何對人民不利的投資。

他指出，行動黨反對萊納斯稀土廠，但在那個時候，國陣並沒有批評行動黨反對澳洲的投資。

“我們是對事不對人，國陣不要把整個課題情緒化來煽動人民的情緒。”

他說，中資在檳州投資高達10億令吉的太陽能與電腦製造業，中方也在檳州設立了中國國家科學博物院。