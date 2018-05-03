稱飛機故障言論屬實 敦馬挑戰執法單位起訴

（北根3日訊）前首相兼希望聯盟名譽主席敦馬哈迪挑戰執法單位，針對他提名日當天飛機出現故障一事所發表的言論，把他控上法庭。

他再三強調，他所發表的言論都是事實，并非造假的新聞。

他今早直闖看守首相拿督斯里納吉北根堡壘區，為希盟候選人造勢後，準備驅車離開前，接受記者訪問時如是說。

他說，與其他地方的選民相比，北根選民擁有非常特別的權力，可以親手推翻納吉。

“這種特權，遠比馬來人特權還要大，如果北根選民做到了，希盟的改朝換代會變得更加容易。”

他說，為民族奮斗的巫統早已變質，現在加入巫統的人都是為了利益。

他也在演說中對伊黨開火，指伊黨早年曾指責與行動黨合作的巫統是異教徒，上屆大選伊黨為了奪權選擇與行動黨合作，伊黨當時卻自稱是“政治合作”。

“所有人都知道，伊黨導致馬來人分裂，直到今天，登州巫統穆斯林與伊黨穆斯林分開在不同的清真寺祈禱，孩子不能聯婚，連死後安葬的墳場也不同，這一切都發生在哈迪阿旺眼前！ ”

他說，今天伊黨與曾被指為異教徒的巫統合作，不為宗教，為的是金錢。

“因此，在今屆大選中，選民絕不能投天秤和月亮，把選票都投給眼睛吧！”

另一方面，獲馬哈迪臨陣任命，上陣北根國席挑戰納吉的希盟候選人再依受訪時說，他將會在北根當巨人殺手（giant killer）。

這名前副首相敦嘉化峇峇孫子受詢時說，馬哈迪告訴他，只有他才有本事絆倒納吉。

他說，他對選情有信心，並會全力應戰，通過沿戶訪問拉票。

“北根有軍人票2萬張，可惜的是，我未能進入軍營拉票，但是巫統的候選人卻可以進進出出，這對我不公平。”