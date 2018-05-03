投票意向或已定 檳選民激情轉淡 退燒

（檳城3日訊）距離509投票日只有6天，但檳州選民對這次大選反應似乎沒有上兩屆大選般熱情。行動黨檳州宣傳秘書黃偉益擔心會影響檳州希盟的選情，而通過手機應用程式展開“救票”行動。有者則認為這次大選焦點放在中央政權，希盟在檳州是穩操勝券，所以才會有“降溫”的情況出現。

行動黨光大州議席候選人鄭來興指出，在過去幾天，他們走訪選區拜票時，很多選民都會告訴他 :“不用來拜票了，在檳城你們一定贏的。”很多選民反而關心希盟是否有機會執政中央。

他承認這次大選，檳州華裔選民的反應沒有過去2屆大選般熱情。“華裔比較關心希盟能否執政中央，也認為檳希盟會穩贏，不需再催票。 ”

鄭來興：選民信希盟穩贏

不過，根據他這幾天走訪選區拜票的回饋，印裔或馬來選民所給予的反應是正面的。

“出席講座會的選民的確沒有比過去兩屆激情，這種情況出現，相信是很多選民都期望高知名度的全國領袖過來演講，但目前行動黨的多位高知名度領袖須前住前線州助陣，所以來講座會的人潮自然沒有過去2屆大選般這樣洶湧 。”