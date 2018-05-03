投票意向或已定 檳選民激情轉淡 退燒

（檳城3日訊）距離509投票日只有6天，但檳州選民對這次大選反應似乎沒有上兩屆大選般熱情。行動黨檳州宣傳秘書黃偉益擔心會影響檳州希盟的選情，而通過手機應用程式展開“救票”行動。有者則認為這次大選焦點放在中央政權，希盟在檳州是穩操勝券，所以才會有“降溫”的情況出現。
行動黨光大州議席候選人鄭來興指出，在過去幾天，他們走訪選區拜票時，很多選民都會告訴他 :“不用來拜票了，在檳城你們一定贏的。”很多選民反而關心希盟是否有機會執政中央。
他承認這次大選，檳州華裔選民的反應沒有過去2屆大選般熱情。“華裔比較關心希盟能否執政中央，也認為檳希盟會穩贏，不需再催票。 ”
鄭來興：選民信希盟穩贏
不過，根據他這幾天走訪選區拜票的回饋，印裔或馬來選民所給予的反應是正面的。
“出席講座會的選民的確沒有比過去兩屆激情，這種情況出現，相信是很多選民都期望高知名度的全國領袖過來演講，但目前行動黨的多位高知名度領袖須前住前線州助陣，所以來講座會的人潮自然沒有過去2屆大選般這樣洶湧 。”
曹觀友：實訪回應正面 選民心中已有數
檳州行動黨主席曹觀友說，根據他實地走訪選區，選民都給予踴躍且正面反應，或許是選民對於要把票投給誰，都已心裡有數，外界才會有覺得氣氛冷淡。
“我和團隊今日在選區跑動時，選民告訴我們不需要再綁黨旗，派任何宣傳單了，這不代表他們政治疲憊或政治冷淡，反倒他們都非常關注聯邦政權，希盟能否改朝換代，入主布城。”
他指出，上屆大選有一馬福利俱樂部在檳城展開銀彈攻勢，不僅讓檳城淪陷在藍色旗海中，還設宴提供免費食物、幸運抽獎，再辦巨星演唱會，當然會引起熱議，炒熱大選氣氛，今年沒了一馬福利俱樂部，氣氛自然有落差。
他補充，一些候選人及競選團隊走動選區時，會選擇不通知媒體同行，這或許也是造成外界有氣氛冷淡的觀感。
籌逾4萬競選基金
詢及希盟昨晚在韓江中學草場主辦的超級政治演講，出席人潮及籌款都不如上2屆大選，曹觀友表示，該場講座對希盟而言是成功的，反應與上兩屆差不多。
主辦單位公佈現場募得的競選基金是4萬3495令吉65仙。根據早年報導，行動黨在2008年大選前在韓江草場主辦的講座吸引3萬民眾出席，籌獲12萬3000令吉。至於該黨2013年大選前，在同一地點主辦的大集會則突破6萬人出席，籌獲23萬6851令吉。
針對籌得競選基金的落差，曹觀友回應說，“這可能是消費稅（GST）的關係咯！”。
曹觀友進一步解釋說，以往講座舞台都是設在草場偏中央處，草場上的人潮或許因此看起來擠得較滿。
“而今年校方要求我們把舞台向後退約100呎，退到草場邊，舞台前的草場空間變大，即便人潮一樣，看起來不會像之前般擁擠，或許就是這樣給人有人潮不如當年的感覺。”
詢及出席昨晚講座的人數，曹觀友表示，他並沒有相關確切數據，但從航拍照片上所見，人潮是非常洶湧的。
盧界燊：國陣候選人受接納
國陣浮羅池滑州議席候選人盧界燊也承認，這次大選氣氛的確冷清了很多。比起上兩屆，檳城人對國陣候選人的態度也有很大改變，沒有這麼抗拒。
“浮羅池滑區的選民給了我們很正面的迴響，對我日前的看板被燒毀事件也非常關心，有些選民還在手機程序及臉書上私訊我表達關心。”
“我們已在浮羅池滑經營多時，也向選民拜票很多次，大家都熟絡了。”
陳智銘：選民激情不再
高淵國會議席獨立候選人陳智銘指出，高淵區的大選氣氛沒有過去兩屆大選般熾熱。
“本月1日晚，我個人的講座會差不多有120人出席聆聽，這對一名獨立候選人而言已很樂觀，而同時在同一個花園，一場由希盟舉辦的講座卻因為少人出席而被取消了。”
“這次選情的冷清讓我都覺得奇怪，但卻解釋不上來。可能選民心中已清楚要投票給誰了。”
謝詩堅：選民在思考 民生比政權大局重要
時事評論員拿督謝詩堅在接受《光明日報》訪問時指出，或許檳州選民對希盟的“救國”口號不抱太大期望，反而對地方上的貼身課題更關注。
他說，近年來檳城發生了很多重大課題，這些課題衝擊了一些選民。這次大選若以入主布城或民生問題作比較，有些選民或會把民生課題放在更重要的位置上。
“希盟執政檳城10年，有些選民在面對地方課題時就會有不同的想法。”“505大選後反對黨陣容仍很強大，甚至所贏獲的普通選票比國陣多，但基於希盟多年來並沒提出明確的宏願或大方向，才使選民的激情逐漸冷卻。”
他認為檳州選情降溫不是人民不關心政治，而是在關心政治之餘也探討省考，通過觀察與比較來作為這次大選投票的取向。
謝詩堅說，希盟共主敦馬哈迪檢討中國投資言論，的確引起部份華人的不滿情緒，認為不該在此時發表這類言論。“不能否認的事實是，至今還有很多華裔對中國存有情意結，這個時候提出這個敏感課題，是非常不智的。”“畢竟中資課題涉及國際政治戰略，這點來說是國家與國家間的矛盾，若指中國對馬來西亞存有野心，也是不確實的指責。”
“或許華裔選民心中還有熱，但內心也同時受到錯綜複雜情緒因素影響，導致他們行動不起來，更無法表露出熱情。”
“當然，也有可能選民歷經了兩屆希盟政權的管理，心中已經有定數。”
他觀察到敦馬效應尚未全面發酵，但不否認確實帶動了希盟的鬥爭士氣。至於在馬來社會方面，他說，這次若沒有敦馬，相信選情氣氛會更加的平淡。
“以目前整個局勢發展，我覺得希盟要保住檳城與雪州政權問題不大，但要拿下布城執政中央則必須再觀察這幾天的反應，尤其投票日3天前的變化。”
黃偉益：選民反應奇靜 火箭憂心以手機救票
（檳城3日訊）行動黨檳州宣傳秘書黃偉益承認，檳州選民對這次大選的反應出奇的冷靜，有異於過去2屆大選的情況，而讓行動黨感到憂心。目前行動黨正積極透過whatsApp廣發“救票”訊息，以呼籲選民不要掉以輕心。
他說，雖然行動黨舉辦的政治講座會人潮不減，不過民眾現場反應卻不及上兩屆熱情，再加上公正黨候選人排陣出現問題，及在賭盤影響下，行動黨擔憂檳州政權會易手。
黃偉益指出，據他了解，目前已有各種買賭博盤口開出，檳州馬華若能破零，下注者可贏得2000令吉；若輸光，則只能贏400令吉，導致許多下注者為了要贏錢，或導致檳州政權易手。
他說，目前也在醞釀一種“州投國陣，國投希盟”的情緒，再加上選民同情票發酵下，會想給馬華和民政破零的機會。
“目前行動黨有3個較為危險選區，即浮羅池滑、雙溪檳榔和丹絨武雅。公正黨卻因為內亂，所競逐的選區也都岌岌可危。”
他說，巫統競逐15個州議席，極有可能會贏得全部。至於，馬華可能贏1州席及民政黨5州席，這樣國陣就可以憑著21席奪回檳州政權。