美軍下禁令 全球基地禁售華為中興手機

（華盛頓、北京3日訊）中美貿易談判在北京舉行前夕，美國國防部以安全考慮為理由，下令全球美軍基地內的商舖，停止銷售中國華為及中興通訊的手機。另外，有美媒引述消息指，白宮可能在未來幾周發布行政命令，要求與美國有來往的企業，不得使用華為及中興等中國廠商的電訊設備。

五角大樓發言人說，華為及中興通訊的設備，可能會為國防部的人員、信息及任務，帶來不能接受的安全風險，繼續容許在基地內出售這些設備，是“不明智的舉措”，但拒絕提供潛在威脅的技術細節。

保密防諜 憂洩行蹤

華為是全球第三大智能手機製造商，僅次於蘋果和三星電子，但華為在美國銷售的產品相當少。根據研究公司IDC的數據顯示，中興通訊是美國第四大手機銷售商，其在美國的出貨量占總銷量的9.5%。

發言人說，盡管不能阻止軍方人員在其它地點購買手機，或繼續使用華為及中興的設備，但會提醒他們要注意風險。據了解，美軍官員擔心，透過華為與中興等中國製造的手機，中國間諜得以追查美軍士兵的行蹤，從而掌握美軍基地與部隊行動。目前，全球美軍基地禁售相關手機外，包含相關的無線產品也在禁售之列。

擬限出售電訊設備

中興及華為亦未有評論，但華為發言人說，公司在全球170個國家出售產品，並符合每個國家，包括美國在安全及私隱方面的最高標準。

美國商務部上月以違反對伊朗制裁措施為由，禁止美國廠商向中興供應關鍵零件7年；華為亦因同類指控被華府調查。

另外，《華爾街日報》引述消息人士指，總統特朗普可能在未來幾周內，以國家安全為由，簽署行政命令，限制中國企業在美國出售電信設備。不過，報導說，禁售措施存在很大的複雜性，包括行政命令所涉及的確切範圍，因此白宮還未作出最終決定。白宮國家安全委員會拒絕評論。

談判必須平等互利 中官媒促美拿出誠意