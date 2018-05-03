美軍下禁令 全球基地禁售華為中興手機

（華盛頓、北京3日訊）中美貿易談判在北京舉行前夕，美國國防部以安全考慮為理由，下令全球美軍基地內的商舖，停止銷售中國華為及中興通訊的手機。另外，有美媒引述消息指，白宮可能在未來幾周發布行政命令，要求與美國有來往的企業，不得使用華為及中興等中國廠商的電訊設備。
五角大樓發言人說，華為及中興通訊的設備，可能會為國防部的人員、信息及任務，帶來不能接受的安全風險，繼續容許在基地內出售這些設備，是“不明智的舉措”，但拒絕提供潛在威脅的技術細節。
保密防諜 憂洩行蹤
華為是全球第三大智能手機製造商，僅次於蘋果和三星電子，但華為在美國銷售的產品相當少。根據研究公司IDC的數據顯示，中興通訊是美國第四大手機銷售商，其在美國的出貨量占總銷量的9.5%。
發言人說，盡管不能阻止軍方人員在其它地點購買手機，或繼續使用華為及中興的設備，但會提醒他們要注意風險。據了解，美軍官員擔心，透過華為與中興等中國製造的手機，中國間諜得以追查美軍士兵的行蹤，從而掌握美軍基地與部隊行動。目前，全球美軍基地禁售相關手機外，包含相關的無線產品也在禁售之列。
擬限出售電訊設備
中興及華為亦未有評論，但華為發言人說，公司在全球170個國家出售產品，並符合每個國家，包括美國在安全及私隱方面的最高標準。
美國商務部上月以違反對伊朗制裁措施為由，禁止美國廠商向中興供應關鍵零件7年；華為亦因同類指控被華府調查。
另外，《華爾街日報》引述消息人士指，總統特朗普可能在未來幾周內，以國家安全為由，簽署行政命令，限制中國企業在美國出售電信設備。不過，報導說，禁售措施存在很大的複雜性，包括行政命令所涉及的確切範圍，因此白宮還未作出最終決定。白宮國家安全委員會拒絕評論。
由美國財長姆欽率領的貿易代表團今天訪問北京，就兩國貿易展開談判。中國官方新華社發表評論強調，中方會在平等互利的基礎上與美方認真地談，但美方亦要拿出談的誠意，“而不是漫天要價、強買強賣”，並稱中方對於談判可能的結果已作好準備。
評論指出，從之前的貿易摩擦一度升級，到美國主動派強大陣容赴華磋商，這是中國以堅定的意志、毅力和強大的實力堅決抵抗美單邊主義、保護主義行為的結果。美方此次派出包括財長姆欽、商務部長羅斯、貿易代表萊特希澤、白宮首席經濟顧問庫德洛等多位重量級人物的代表團，顯示出美方對中美貿易的重視和對磋商的期望。
文中提到，對於美國經濟存在的問題，如果不從自身找原因，繼續將責任歸咎於他人，一味高舉“制裁”大棒，最終不僅會破壞磋商，亦無益解決問題。
據報，中國拒絕了美國提出的兩項要求：強制中國削減1000億美元貿易逆差；遏制中國3000億美元用於產業升級的計劃，如人工智能、半導體、電動車及商用飛機等先進技術。
中方官員認為，一旦爆發貿易戰，中國的承受能力會高於美國。