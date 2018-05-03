【歐冠聯賽】羅馬4-2勝6-7遺憾出局 紅軍皇馬526爭冠

（羅馬3日訊）首回合2比5慘敗的意甲豪門羅馬，週三在歐冠半決賽次回合主場險些上演超級大逆轉，以4比2擊敗利物浦，可惜兩回合總比分還是以6比7出局，眼睜睜看着利物浦晉級決賽！

羅馬本場可謂出盡了九牛二虎之力，在開場就再先失一城並兩度落後，但哲科和納英戈蘭合力連追3球，可惜因首回合的潰敗而遺憾出局。

羅馬隊大將佩羅蒂和斯特羅曼雙雙受傷缺陣，主帥迪弗朗西斯科回歸4-3-3陣型，佩萊格里尼和沙拉維首發出戰。

紅軍的馬內及時復出，主帥克洛普再度祭出“三叉戟”，由薩拉赫、菲爾米諾和馬內搭檔鋒線。

開場僅第9分鐘，客場作戰的利物浦先打破僵局。納英戈蘭中場邊路回傳卻傳給菲爾米諾，後者推進到大禁區前分給左路跟進的馬內。馬內殺入禁區推射得手，利物浦總比分6比2領先。

第15分鐘，弗洛倫齊右路傳中，沙拉維左側把球擋到門前，洛夫倫在希克的壓迫下大腳解圍，皮球擊中禁區內隊友米爾納的頭部反彈入網，羅馬追成3比6。

第20分鐘，科拉羅夫開出左側角球，范迪克禁區內頭球解圍，弗洛倫齊吊球入禁區，洛夫倫在希克近身時手球犯規，裁判卻鳴哨指希克推人。

羅馬兩次漏判點球

第25分鐘，馬諾拉斯頭球解圍羅馬的角球不遠，維納爾杜姆近距離頂球進網窩，利物浦總比分7比3領先。第39分鐘，沙拉維摔倒在禁區內，裁判沒有理會。

續賽第49分鐘，卡里烏斯禁區內撲倒哲科，但波黑人被判越位在先。第52分鐘，客隊阿諾德上搶失誤，沙拉維殺入禁區打門，卡里烏斯把球擋出，哲科跟進補射得手，羅馬追至4比7。

羅馬主帥馬上換人調整，雲代爾換下佩萊格里尼，變陣4-2-4。第62分鐘，沙拉維禁區左側打門，阿諾德用手把球拍出，但裁判沒有判罰點球。第65分鐘，哲科禁區內轉身打門，皮球稍稍偏出左側立柱。

第70分鐘，哲科推進到底線回做，戈納隆一腳打門高出橫樑。第86分鐘，納英戈蘭大禁區弧頂處爆射，皮球擊中左側立柱彈進網窩，羅馬追成5比7。

第92分鐘，羅馬後場大腳長傳，雲代爾殺進禁區打門皮球擊中克拉萬手臂，裁判判罰點球，納英戈蘭操刀命中，羅馬追成6比7。可惜時間已到，羅馬最終飲恨出局！

利物浦第8次晉級決賽。5月26日決賽，紅軍將在烏克蘭首都基輔挑戰衛冕冠軍皇馬的霸業。

主裁漏判羅馬2點球引爭議