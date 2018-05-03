默迪卡最新民調 國陣西馬普選票跌

（吉隆坡3日訊）默迪卡民調中心截至5月1日的最新民調顯示，國陣在西馬的普選票只有40.3%，比希盟的43.7%稍低，而伊斯蘭黨則是16%。

該中心主任依布拉欣在大選論壇上指出，華裔對希盟的支持率從85%增至85.3%，國陣的支持率則從15%降至14.7%，伊黨的支持率依然少於1%。

他說，半島馬來選民對國陣的支持率在3週內，從原有的53%降至51.2%，對希盟的支持率從20%增至27.8%，對伊黨的支持率則從27%降至20.9%。

支持伊黨馬來選民轉向希盟

“原本支持伊黨的馬來選民轉向支持希盟，使到兩黨出現較大差距，而國陣的支持率相較3個星期前，只是微跌1.8%。”

至於印裔對國陣的支持率則從41%增至49%，對希盟的支持率卻從54%降至50.8%，對伊黨的支持率也是從5%下降到少於1%。

他認為，希盟要入主布城仍需增加至少6.2%的巫裔支持率，也需要鞏固原有的華裔及印裔選票。

料敦馬可奪下交怡

根據北方大學教授阿茲祖丁的看法，希盟名譽主席敦馬哈迪應可取下浮羅交怡國席，但希盟無法奪得吉打州政權。

他表示，國陣保留了大部分原任候選人，較少新人在吉打州上陣，避免扯後腿的情況。

“吉打州人民的思想及文化較為不一樣，對他們而言，候選人並不需要高學歷或很厲害，他們會傾向於支持服務周到及協助他們的人。”

他表示，當地選民並不太在乎一馬公司等醜聞，對他們而言，更重要的可能是消費稅課題。

他也指出，雖然許多民眾，特別是墾殖民社群前來捧場馬哈迪的政治講座，但這並不代表他能獲得很多的選票；根據他們在講座後的調查顯示，許多第一代墾殖民還是巫統的支持者，第二及三代的出席也不代表一定會把票投給馬哈迪。

他預測國陣可能會拿下吉打州7個國席及16個州議席，希盟將贏得8個國席及12個州議席，而和諧陣線則可能拿下8個州議席。

出席者尚有砂拉越大學社會科學系教授阿諾普約及論壇協調員國立大學副教授法益沙。