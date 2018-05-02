【歐冠聯賽】總比分4比3淘汰拜仁 皇馬5年4進決賽

（馬德里2日訊）2017/18賽季歐冠半決賽次回合焦點戰結束，皇家馬德里主場以2比2戰平拜仁慕尼黑，以總比分4比3淘汰拜仁，最近5年4次晉級決賽，並連續第三年打入歐冠決賽。基米希3分鐘閃電進球，本澤馬梅開二度反超，J羅德里格斯扳成2比2。皇馬在首回合以2比1勝出。

這是皇馬歷史上第16次晉級歐冠決賽，從2014年起，皇馬在過去5年已經4次打進歐冠決賽。在上世紀50年代，皇馬曾經5次晉級歐冠決賽，而且5次贏得歐冠冠軍。1966年，皇馬再次晉級歐冠決賽，並且最終贏得第6座歐冠冠軍獎杯。1983年，皇馬再次打進歐冠決賽，贏得球會歷史上的第7座歐冠冠軍。此前，皇馬分別在2000年、2002年、2014年、2016年、2017年晉級歐冠決賽，最終都拿到歐冠冠軍。皇馬已12次奪得歐冠冠軍，距離13座歐冠冠軍僅差一步。

皇馬16次踢決賽

在皇馬陷入困難的情況下，站出來拯救球隊的並不是C羅，而是近期陷入進球荒的本澤馬。本澤馬用本賽季最為重要的兩個進球，幫助皇馬進入歐冠決賽。拜仁開場3分鐘就取得進球。

8分鐘後，皇馬球員進行28腳傳球，馬塞洛突破傳中，阿拉巴防守漏人，本澤馬小禁區右側頂入近角，比分變成1比1。

本澤馬下半場開場22秒就幫助球隊反超比分，當時托利索回傳，烏爾賴希出擊解圍失誤落空，本澤馬近距離打入空門，比分變成2比1。本澤馬是歐冠歷史上第一個在半決賽完成梅開二度的法國球員。

本澤馬2球救皇馬

皇馬舊將J羅的破門讓拜仁看到晉級的希望，當時其射門被瓦拉內擋出，哥倫比亞人跟上小角度補射破網，幫助拜仁扳平比分。

第72分鐘，皇馬主帥齊丹用貝爾換下本澤馬，皇馬球迷為他的兩個進球以及出色表現鼓掌。本賽季42場比賽，本澤馬只打入10球，其中歐冠4球，而他上次在歐冠取得進球，還是在2017年11月21日對哈普爾的比賽。在各項賽事，本澤馬上次取得進球也要追溯到3月31日西甲對拉斯帕爾馬斯的比賽。賽後有球迷就調侃說：“五一勞動節大家都放假，平時一直在放假的本澤馬卻還在工作。”

本澤馬本場過人100%成功，射門準確率100%，他51次觸球，4次過人，2次創造機會，2次射門，取得2個進球。本澤馬在歐冠已經打入55球，是歐冠歷史上第6大射腳。比賽最後時刻，拜仁發起狂攻，但皇馬門將納瓦斯連續做出精彩撲救，確保球隊未再失球。皇馬將2比2的比分保持到最後。

納瓦斯8神撲救皇馬

皇馬門將納瓦斯本場完成8次撲救，其中撲出萊萬多夫斯基、阿拉巴以及托利索的射門尤為神奇。西班牙媒體《馬卡報》賽后稱：“『聖』納瓦斯在伯納烏：對拜仁完成8次救星式撲救。皇馬之所以能進入歐冠決賽，納瓦斯有很大的功勞。這個哥斯達黎加門將踢了自己在伯納烏最好的一場比賽，避免皇馬被拜仁淘汰。” 上半場，萊萬前點頭球攻門被納瓦斯救出。之後穆勒推射被納瓦斯側撲救下。第33分鐘，萊萬門前抽射被納瓦斯用腿擋出，穆勒補射和J羅跟進近距離再射也沒破門。 下半場，在皇馬2比1領先後，阿拉巴勁射被納瓦斯撲出。之後胡梅爾斯的射門被納瓦斯撲出。第74分鐘，托利索凌空掃射被納瓦斯神勇撲出。 納瓦斯的表現是如此出彩，以至於拜仁官方社交網站都對他心服口服。拜仁社交網站寫道：“納瓦斯，你把所有球都撲出了，夠了！”文字後面還加上了一個表示哭泣的表情。



【主帥有話說】

齊丹：皇馬還沒有三連冠

皇馬主帥齊丹賽后表示：“現在我們可以感到滿意，儘管像今天這樣，我們也經歷一些煎熬。太多的煎熬，但也是非常美好的。這就是足球，這就是激情。能有好的結果，那就更好。我們現在只是進入決賽，大家很滿意，因為球隊的成績不一般，現在要做的就是努力再次捧杯。我們會竭盡全力衛冕。”

齊丹還稱讚納瓦斯和本澤馬：“我為卡里姆（本澤馬）感到高興，因為他配得上。他從未停止努力，今天他發揮決定性作用。我也為球隊高興，為凱勒（納瓦斯）高興。他在下半場做出很多次撲救，這些球員能給球隊帶來很大的成功。我非常滿意。”