亂場 女人生的別投他 吳愛玲嗆陳嘉亮 說再多也沒有用 陳嘉亮不想解釋

（檳城2日訊）8年前與競選阿依淡州席民政黨候選人陳嘉亮，因“塞爆嘴”論槓上的吳愛玲說到做到，從關丹“殺”到檳城，呼吁阿依淡選民讓對方失掉按櫃金。

吳愛玲早前在臉書下戰帖指，若陳嘉亮上陣她將會找上門，這次她選擇在競選期第4天在阿依淡希盟政治講座站台，還打趣讓出席者左看右看找“烏龜”。

“陳嘉亮有Hood（種）塞爆我的嘴，卻沒有種面對我。”

在其6分鐘的演說中指出，她不忿民政黨在關注女權時卻不把女性當回事，讓陳嘉亮當候選人。

指讓客家人丟臉

她爆料，當年陳嘉亮曾對外解釋，誤以為她是男人，但是兩人曾通過話。“我左看右看最多只是個肥婆，肯定不是個肥佬。”

另外，吳愛玲更因她與陳嘉亮同是客家人而難過，更以鄧小平與葉亞來舉例，指客家人出名頂天立地，但是卻出了個“陀衰家”，讓客家人丟臉。

“我不解陳嘉亮到底走了什麼狗屎運，出了那麼多的粗語，今天你竟然可以成為候選人，而且這麼侮辱女人，我呼吁所有阿依淡的選民，只要是女人生的都不要把票投給陳嘉亮，讓他的保證金（按櫃金）輸光光，反正民政有錢，輸十個八個不是問題。”

針對阿依淡州席國陣候選人陳嘉亮日前通過短片透露，一旦獲選阿依淡州議員將廢除廉價屋的門牌稅，黃順祥炮轟對方沒有跟進時事。

黃順祥轟陳嘉亮沒跟進時事

他說，檳州政府早在數年前就宣佈豁免廉價與中廉價房屋的門牌稅，其餘類型的房屋或店屋的門牌稅也給予10%折扣，陳嘉亮此言是在亂開空頭支票。

主講人包括行動黨武吉牛汝莪國會候選人藍卡巴星、日落洞國會候選人雷爾、升旗山國會候選人黃漢偉、壟尾州選區候選人楊順興以及斯里德里瑪州選區候選人瑟麗娜等，並成功籌獲5598令吉競選基金。

“說再多也沒有用”

陳嘉亮不想解釋

（檳城2日訊）因“塞爆”事作而與國陣阿依淡候選人陳嘉亮槓上的吳愛玲，昨晚在行動黨阿逸布爹和阿依淡選區講座會上，呼吁阿依淡選民讓陳嘉亮失掉按櫃金，針對此事陳嘉亮受訪時指出，他不想針對此事長篇大論。

他說，針對這已發生在好幾年前的事，理智的人無需他多說，相反若是一個失去理智的人，他說再多也沒有用。

他相信，檳城人比較希望聽到檳州執政黨的功績和展望。

他指出，如果只會打“攻擊牌”，這除了告訴大家檳州執政黨10年來只會謾罵，沒有任何實際的建設功績。

他說，目前他正忙於選區的拜票工作，所以通過手機應用軟件WhatsApp回答記者詢問，並發來一張當年引發“塞爆哥”事件的貼文照片。

他指出，敵對黨這次出動到“塞爆姐”，可能是因為害怕。

他說，有關事件的貼子他一直有收著，今日與記者所分享的就是當年事件發生的來龍去脈，讓讀者自行分析。

“當時是對方先罵民政黨沒有Hood，我們的出發點只是為了維護黨。”

吳愛玲否認受火箭邀請

吳愛玲指出，今次是借助行動黨平台為自己聲援，並非受行動黨邀請而來。

她直言自己是衝著陳嘉亮而來。她不解民政黨為何要遴選一位誣衊女性的黨員為候選人，此舉只是在開倒車。

在昨晚講座會為自己聲援後，她目前已離開檳城，而陳嘉亮也沒有來找她。