永平長者遭推下台 涉事男子延扣

（峇株巴轄2日訊）峇株巴轄警方已針對77歲長者昨晚在永平步行街被推下台受傷事件，逮捕一名來自永平新港的58歲華裔男子，並從即日起延扣7日助查此案。

峇株巴轄警區主任阿都瓦希助理總監昨早發文告表示，上述事件於4月30日晚上8時50分左右發生，當時在場負責維安的警員，看到傷者和正拿著公正黨旗幟的嫌犯發生爭吵，並差點打起架來。

“當時，馬華亞依淡區會舉辦的活動才開始，拿督斯里魏家祥剛致辭大約10分鐘，警員見狀立刻上前想要分開他們，但卻突然就見到男子把傷者推下舞台。”

他在受詢時也指出，根據初步調查，當時傷者拔起舞台上的公正黨黨旗，男子見狀即質問傷者，之後兩人發生推擠，結果發生傷者被推下舞台的事件。

據他指出，傷者隨後由救傷車送往峇株巴轄政府醫院接受治療，急診部門的醫生檢查後發現傷者左側的四、五、六肋骨骨裂，並將傷者留在醫院接受治療。

他說，警方將援引刑事法典325（嚴重致傷他人）條文展開調查，男子將從即日起延扣至本月7日。

阿都瓦希指出，警方在事發後已迅速控制局面，並勸告各黨支持者遵守紀律，在競選期間切勿互相騷擾。

“我之前已經兩度會見各黨及候選人代表，大家也承諾在競選期間不會製造騷亂或爭執。”