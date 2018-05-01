【馬華老黨員被推下台】不忍網友詛咒辱罵 自稱傷者兒“放過家父吧”

（吉隆坡1日訊）馬華老黨員陳芳惠被推下台事件發生後，自稱陳芳惠兒子的網友“陳朝仁”不忍父親遭網友詛咒辱罵，昨晚在臉書專頁“永平人的心聲”撰文要求大家“放過家父吧”！

署名“陳朝仁”的網友聲稱他目前人在曼谷，事發後他接獲許多朋友傳來視頻，看到父親從舞台被推下。

“每個人心裡都有自己覺得是‘對的事情’堅持和守護，家父亦是如此！他覺得他一心效忠馬華是對的，所以就算立場不同，我也從不會左右他去做他覺得是‘對的事情’！”

“陳朝仁”說，大家都只是在堅持自己認為對的事，並認為拔敵營的旗是父親不對，但也不滿對方出手推人。

“此時此刻，我只希望家父可以好好休養，我不希望他再與政治染上什麼關係！無意冒犯，家父一心一意為了馬華不辭勞苦，但馬華卻護不了家父的周全！”

“那麼我想……身為孩子的我，只能靠自己來守護我最愛的家人了；我了解各自有各自立場，但是我不希望家父再有任何照片被馬華公開，希望您尊重為人子的權益。”

“且不論誰對誰錯，我只是以一個心疼父親的兒子的角度發表；試想想，如果你自己活了70幾，卻被你孩子看到你被人從台上推下，你孩子會如何擔心?

“試想想，你孩子看到你在網路如此對人留言詛咒辱罵，待他長大了該如何去辱嘛別人？”

“陳朝仁”最後還說，“政治…從來就是黑暗的！放過家父吧！他只是如你我一般在做他覺得對的事情啊！”

另外，也有一名自稱陳芳惠兒子“陳朝忠”的網友則自稱是老翁長子，還指出老翁是國陣支持者，卻被國陣利用。

“爸爸錯在先應打，我們兄弟姐妹侄女們決定把一家十幾張票投給火箭，爸爸被打是一回事，但政府一定要換。”

“陳朝忠”說，其父親先動手打人及推人下台，“為什麼不說收了國陣賣華錢？”。有網友留言讚他“正義”、“能分清大是大非，非常棒”，但也有人非議他認同父親被打，是不應該的事。

對於上述二人的身份是否就真是陳芳惠兒子，還是有人渾水摸魚，至截稿為止，尚未能獲得確認。