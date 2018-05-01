腎功能衰竭致水腫留醫 90歲黎明加護病房觀察

（吉隆坡1日訊）現年90歲的大馬國寶級演員黎明早前傳病危入院，其乾兒子王凱旋接受訪問時表示，黎明姨目前情況穩定，只是心跳和呼吸比較弱，所以會繼續讓她留在加護病房好好觀察。"謝謝大家關心，我們慢一點會開發布會，因為她有些東西是要我們幫她做的。"

黎明姨是腎功能衰竭導致水腫而進院接受治療，王凱旋表示，這幾天他和黎明家屬都在醫院探望黎明姨，昨天（30日）更在醫院呆得很晚，目前情況算是穩定下來，但他和黎明家人還是難免心疼和憂慮。“她現在只記得幾個人而已，而且每次探她就只能一個人進去。”他知道大家都很關心黎明姨，但他不鼓勵大家到醫院探病，希望能讓黎明姨好好休息。

黎明曾在2008年以81歲高齡，以梁志強導演的新加坡電影《錢不夠用2》提名金馬獎最佳女配角，這些年也陸續獲大馬影視頒獎禮頒發終身成就獎肯定。

她1年前在家跌倒，如今出入都以輪椅代步，她再三考慮後決定榮休，今年1月27日在王岳海舉行≪光輝燦爛五十載≫榮休晚宴，當時有逾百位大馬藝人到場。

黎明當時感性表示，自己入行53年賺到很多愛護自己的幹兒女和支持自己的粉絲，指自己“此生無悔”，更用福建話勉勵大家“愛拼才會贏”，如今也希望她能堅強挺過病情。