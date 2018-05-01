許子根：行動黨是青蛙 “林吉祥最厲害跳”

（檳城1日訊）民政黨前全國主席兼檳州前首席部長丹斯里許子根說，行動黨在評擊民政黨候選人不是來自競選區時，他們應先照照鏡子，因為最會跳的才是他們，他們才是青蛙。

“林吉祥從馬六甲跳去八打靈再也，再回去馬六甲，之後來檳城，再過後去了霹靂、柔佛，他們才是最會跳，他們才是青蛙。”

林吉祥曾於1995年大選敗給許子根。

許子根今日勞動節在細雨中到白雲山巴剎為國陣候選人拜票助選時，針對行動黨昨晚在政治講座上評擊民政黨浮羅池滑州席候選人盧界燊不是當地人一事，如是回嗆行動黨。

“這不是什麼課題，如他們要把這當成課題來說，他們應先照照鏡子，看看自己先，他們的候選人才是跳來跳去，就如他們的領袖林吉祥不是一直再跳。”

他說，民政黨通常所選的候選人都是在檳城，不是土生土長，也是在檳城長大、結婚、工作，就像鄧章耀年輕未結婚時來理大求學，然後就留在檳城。

他說，鄧章耀不是臨時要大選時才跳過來，那像以前林吉祥臨時就跳過來檳城，所以最會跳的還是他們。

被詢及未來是否會再次上陣時，他則回應說，等自己92歲才考慮。

他也說，20年前在升旗山發展大藍圖里，白雲山巴剎這一帶，原是將被開發成通往升旗山的通道，但後來才改為建巴剎，讓小販在這做生意。

許子根說，他很高興在白雲山巴剎見到許多好朋友，但午餐後他就南下安順及吉隆坡，他將會全馬跑透透助選。

“這次拜票情況，選民的反應比上屆好，檳州政府不能一黨獨大，需要有制衡及監督，希望選民給民政黨、鄧章耀等人機會。”

拜票期間，許子根也和行動黨丹絨武雅州席候選人再里爾及公正黨植物園州席候選人王康立在巴剎里頭碰面，但大家都君子風度互相握手問好。

鄧章耀：選民熱情

民政黨丹絨武雅州席候選人鄧章耀說，這幾天他們逐戶拜票，也辦小型聚會，走了幾個巴剎，反應都不錯，選民比上屆熱情。

被詢及如何看待華裔選票回流時，他說，競選才開始不久，這要到競選最後兩三天才可以知道。

除了鄧章耀，植物園區候選人黃志毅及浮羅池滑候選人盧界燊也到白雲山巴剎拜票助選。