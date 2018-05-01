馬賽地失控翻覆 20歲華青當場喪命

（威南1日訊）20歲華裔青年今日清晨5點多駕著馬賽地休閒車回家途中疑車速太快，在南北大道追尾撞上國產車後失控猛撞分界杆，再打滑200呎拋至路肩翻覆，當場喪命。

至於國產車被撞後沖至路旁撞上廣告板，車頭著火，4名巫裔司機和乘客及時逃出，只受輕傷。

死者魏學進住在雙溪爪夷，父母經商。據知，他們目前身在國外，接悉惡耗後馬上安排航機趕回來。據了解，死者曾於日新獨中求學，畢業後到父親的工廠上班。

這場意外於今日清晨5時38分，發生在南北大道153.8路段，柔府南下雙溪峇甲方向。

威南警區主任沙菲宜指出，據調查，事發時2輛車都在南下的左邊車道，國產車在前，死者的車子在後。

“相信是死者的車速太快，在事時地點失控撞上國產車，國產車打轉後衝向路旁撞上廣告板，車頭起火燃燒。而死者的馬賽地則撞上分界杆，再打滑200呎拋至路肩翻覆。”

他說，當救援人員趕到現場時，死者已沒生命跡象，初步調查致命傷是身體受到重創，進一步詳情需等剖驗報告。

他指出，警方趕到現場時，2輛涉禍轎車都沒有被移動過，事發時天氣良好，2條車道並不繁忙，事發地點也有路燈。

“國產車有45歲巫裔男司機和3名巫裔女乘客，他們都住在吉打，4人當中3人受輕傷，1人無恙。他們均被送雙溪峇甲醫院療傷。”