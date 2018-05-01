蔡添強: 若最終無法獲上陣資格 支持非國陣峇都候選人

（吉隆坡1日訊）公正黨副主席蔡添強宣布，若最終無法通過法律途徑爭取到上陣資格，只要有任何非國陣的峇都候選人接受和支持希望聯盟的改革議程，他將會給予支持。

條件:支持希盟議程

至於最終若沒有候選人願意與希盟同一陣線，他表示，那將交由人民作出自己的選擇。

他昨晚在“聲援蔡添強燭光會”致詞時強調，目前還是會積極採取法律途徑尋求重獲競選資格，但是他要選民做好準備，因為選委會最終可能還是無視法律判決。

對此，他向選民公佈希盟的後備方案，即只要有非國陣的峇都候選人願意支持希盟議程，他將會給予支持。

“我知道要你們（選民）做出這個決定非常困難，但相信我，不管用什麼方式，我最後一定還會回來！”

他隨後接受媒體追訪時表示，目前沒有設下期限，可以是任何時候宣布支持另一名候選人，只要對方願意追隨希盟原則。

“可以是任何的時候，只要那個人支持希盟的議程，我會支持他。”

他強調，只要是非國陣人士便可考慮，而他與公正黨至今也沒有找過任何有關候選人來談判此事，因此從現在開始，其他候選人可以作出考慮。

“我必須尊重獨立人士的個人選擇，因為他們也有各自議程，我尊重他們，這是民主，我不會逼任何人或邀請、說服他們。如果有任何人想得到我的推舉，他就必須與希盟一直的改革決心。”

希盟繼續競選活動

蔡添強表示，希盟還是會繼續一切競選活動，他也呼籲所有峇都選民在家中掛上公正黨旗子。

“選委會可以拆除街上的旗子，但他們無法從你們的家、從你們的心拿走公正黨旗！”

對於有網民指責公正黨沒有在峇都區準備後備人選提名，他回應，希盟不可能在全國準備222名後備人選。

主辦方宣布這項3小時的聲援燭光會共有800人參與， 演講人包括雪州行政議員黃洁冰、原任万撓州議員顏貝倪、公正黨前黨員兼前任旺沙馬朱區國會議員黃朱強、原任公正黨旺沙馬朱國會議員拿督陳記光、 淨選盟秘書處經理曼迪星。