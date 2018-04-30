不滿拆除希盟旗幟 馬華支持者遭推下台

（永平30日訊）柔州亞依淡國會選區因著“王對王”的戰役，即馬華候選人魏家祥對壘行動黨候選人劉鎮東，而掀起千層浪，繼日前發生拆橫幅、傳黑函等事件，國陣和希盟雙方陣營的支持者又在一項活動上發生肢體衝突，一名年約七旬的馬華男性支持者因拆除希盟的旗幟，而在這起糾紛中被人從4呎高的舞台上推下。
據悉，事發現場是村委會管理的步行街舞台，當時，馬華亞依淡區會婦女組正在舉辦一項雙親節慶典，國陣馬華亞依淡選區候選人拿督斯里魏家祥則正在台上致辭，但在舞台靠後方的一側卻突然發生推擠事件。
據目擊者披露，現場傳來一陣叫囂聲後，一名身穿褐色上衣、黃衣短褲，相信是希盟支持者的華裔男子突然衝上舞台，並在推擠中將一名老人推下舞台。
國陣馬華永平州席候選人林添順在受訪時說，據他了解，事件的導因是該名老人拆除了對方的數支旗幟，而希盟的競選中心就在對面，有人看到老人拆除他們的旗幟，即粗暴對待老人。
“該名老人是馬華的支持者，也是永平村委會的志工，經常出現在馬華舉行的活動上提供幫忙，而老人在跌下舞台後還能自行走路，但在場的其他馬華人士還是馬上將他送往診所檢查。”
他披露，相信該名老人並無大礙，但由於事態嚴重，他們將在醫生確認無礙之後，帶著老人前往警局報案。
根據現場傳出的視頻，推人的男子隨後跳下舞台，並被相信是他同伴的人士架走。
周碧珠籲支持者保持冷靜
希盟永平州席候選人周碧珠說，希盟與國陣支持者在永平步行街發生肢體衝突一事的起因源於有馬華支持者把藍眼旗幟拆掉，而她也為這起事件的發生感到抱歉。
她披露，她已接獲通知，而國陣與希盟支持者是於週一晚上8時30分發生上述不愉快事件。
“這起事件的起因是源於一位馬華支持者將原本已安置在公共場合的藍眼旗幟拆掉，而有關地點並非私人空間。”
她說，她為這起不愉快事件感到抱歉，而希盟也將會全力配合調查工作。此外，她也促請雙方支持者在競選期間保持冷靜與理性，同時恪守文明禮節。