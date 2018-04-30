不滿拆除希盟旗幟 馬華支持者遭推下台

（永平30日訊）柔州亞依淡國會選區因著“王對王”的戰役，即馬華候選人魏家祥對壘行動黨候選人劉鎮東，而掀起千層浪，繼日前發生拆橫幅、傳黑函等事件，國陣和希盟雙方陣營的支持者又在一項活動上發生肢體衝突，一名年約七旬的馬華男性支持者因拆除希盟的旗幟，而在這起糾紛中被人從4呎高的舞台上推下。

據悉，事發現場是村委會管理的步行街舞台，當時，馬華亞依淡區會婦女組正在舉辦一項雙親節慶典，國陣馬華亞依淡選區候選人拿督斯里魏家祥則正在台上致辭，但在舞台靠後方的一側卻突然發生推擠事件。

據目擊者披露，現場傳來一陣叫囂聲後，一名身穿褐色上衣、黃衣短褲，相信是希盟支持者的華裔男子突然衝上舞台，並在推擠中將一名老人推下舞台。

國陣馬華永平州席候選人林添順在受訪時說，據他了解，事件的導因是該名老人拆除了對方的數支旗幟，而希盟的競選中心就在對面，有人看到老人拆除他們的旗幟，即粗暴對待老人。

“該名老人是馬華的支持者，也是永平村委會的志工，經常出現在馬華舉行的活動上提供幫忙，而老人在跌下舞台後還能自行走路，但在場的其他馬華人士還是馬上將他送往診所檢查。”

他披露，相信該名老人並無大礙，但由於事態嚴重，他們將在醫生確認無礙之後，帶著老人前往警局報案。

根據現場傳出的視頻，推人的男子隨後跳下舞台，並被相信是他同伴的人士架走。