拜票遇女選民揶揄 王欣怡貼文遭撻伐 誰為難誰

上傳女選民“潑冷水”視頻 王欣怡遭洗版討伐

（吉隆坡、檳城30日訊）“女人欺負女人，成了英雄？華人羞辱華人成了大俠？”馬華蕉賴國會議席候選人拿汀王欣怡昨日到蕉賴友力花園巴剎拜票遭女選民“潑冷水”，她較後在臉書貼上有關視頻，並撰文感謝對方，卻遭網友以萬則留言洗版討伐。

根據視頻顯示，該名女子在王欣怡拜票時，握著後者的手說“我一定支持你們”但是之後補上“全力支持國陣做反對黨，一票都不會投給國陣”，面對尷尬的氣氛，當時王欣怡仍全程保持微笑，展現出超高情商。

王欣怡微笑應對

王欣怡隨後在個人臉書上傳拜票的視頻，帖文中以“一撲一碌姐”稱呼對方，並且感謝對方的言論讓她更堅定拒絕行動黨，拒絕霸凌及仇恨。

不過，網友卻不埋單，有關帖文的回應及留言在上傳不到24小時各別超過1萬則，視頻至更達37萬次點擊，所有的留言幾乎一面倒，紛紛稱她為賣華姐，有的則指其舉止是在網路霸凌對方。

王欣怡（40歲），育有1兒3女，丈夫拿督卓建國為馬華蕉賴區會秘書，剛於4月初生產的她首次代表馬華競選蕉賴國會議席，卻沒料到在拜票時會遭女選民潑冷水。

選民鼓勵勇敢面對