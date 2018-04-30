不過於樂觀看朝棄核承諾 美促釋放3人質示誠意

（華盛頓30日訊）朝鮮最高領導人金正恩上周五在韓朝峰會中確認無核化目標，韓國媒體日前亦引述金正恩的話稱，若美國保證不侵犯朝鮮，朝鮮願意放棄核武。不過美方未因此態度鬆懈，美國國家安全顧問博爾頓昨天受訪時，敦促朝鮮應拿出實質證據，並釋放被朝方扣押的美國人，以示誠意。

博爾頓對朝方願意放棄核武的說法表現冷淡，指朝鮮於1992年也曾對韓國作出類似承諾後又反悔，因此美方無法樂觀看待金正恩此次的承諾。他呼籲朝鮮提出實質證據，不要空口說白話。

應通過國際查證

博爾頓亦提及利比亞2003年決定透過外交放棄核子計劃，指朝鮮可以參照“利比亞模式”棄核，“利比亞的核計劃規模遠比朝鮮小，但最起碼我們達成了協議。”

他強調，在美方作出任何讓步之前，會堅持要求朝鮮放棄整個核計劃，並同意通過國際查證，形容這才是真正的無核化。

據悉，朝鮮過去曾邀請外國組織，見證放棄核設施過程；2008年更允許國際媒體，播放拆除寧邊核設施的冷卻塔，以換取價值400萬美元(約1567萬令吉)的援助，但協議因朝鮮拒絕接受美國提出的查證方法而告吹，之後更進行第二次核試。

博爾頓也促請朝鮮釋放3名被扣押的美國人。這3人，分別為美籍韓裔科學家金盛德，2017年4月因涉嫌間諜活動和竊取朝鮮國家機密被羈押；曾在平壤科技大學教書的美籍韓裔金學松，2017年4月因涉嫌參與對朝敵對行為被拘留；韓裔牧師金東哲，因反朝間諜罪行於2015年10月被逮捕，被判處10年勞教。