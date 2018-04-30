不過於樂觀看朝棄核承諾 美促釋放3人質示誠意

（華盛頓30日訊）朝鮮最高領導人金正恩上周五在韓朝峰會中確認無核化目標，韓國媒體日前亦引述金正恩的話稱，若美國保證不侵犯朝鮮，朝鮮願意放棄核武。不過美方未因此態度鬆懈，美國國家安全顧問博爾頓昨天受訪時，敦促朝鮮應拿出實質證據，並釋放被朝方扣押的美國人，以示誠意。
博爾頓對朝方願意放棄核武的說法表現冷淡，指朝鮮於1992年也曾對韓國作出類似承諾後又反悔，因此美方無法樂觀看待金正恩此次的承諾。他呼籲朝鮮提出實質證據，不要空口說白話。
應通過國際查證
博爾頓亦提及利比亞2003年決定透過外交放棄核子計劃，指朝鮮可以參照“利比亞模式”棄核，“利比亞的核計劃規模遠比朝鮮小，但最起碼我們達成了協議。”
他強調，在美方作出任何讓步之前，會堅持要求朝鮮放棄整個核計劃，並同意通過國際查證，形容這才是真正的無核化。
據悉，朝鮮過去曾邀請外國組織，見證放棄核設施過程；2008年更允許國際媒體，播放拆除寧邊核設施的冷卻塔，以換取價值400萬美元(約1567萬令吉)的援助，但協議因朝鮮拒絕接受美國提出的查證方法而告吹，之後更進行第二次核試。
博爾頓也促請朝鮮釋放3名被扣押的美國人。這3人，分別為美籍韓裔科學家金盛德，2017年4月因涉嫌間諜活動和竊取朝鮮國家機密被羈押；曾在平壤科技大學教書的美籍韓裔金學松，2017年4月因涉嫌參與對朝敵對行為被拘留；韓裔牧師金東哲，因反朝間諜罪行於2015年10月被逮捕，被判處10年勞教。
改變以往態度 逾60%韓人相信朝
韓國民調機構近日進行調查，逾60%受訪者相信朝鮮實現無核化與和平的意志。另外，韓國總統文在寅的施政支持率，時隔4個月回升至70%。
韓國CBS廣播電台上周五委托民調機構Realmeter，訪問500名成年國民。結果顯示，64.7%的受訪者相信朝鮮對無核化、實現和平的意志，28.3%表示不相信，7.0%回答不清楚。有關對朝鮮看法的轉變，多達52.1%受訪者表示“此前不信任，現在信任”，“此前不信任，現在也不信任”的則有26.2%。結果反映逾半數民眾看好朝鮮實現無核化，或可歸功於文金會。
文在寅支持率飆至70%
另外，70%受訪者正面評價文在寅的施政，較上周上升2.2%，這是繼今年1月第二周（70.6%）後，文在寅的支持率重新達到70%。只有24.8%受訪者負面評價文在寅。分析指，文金會及會談上釋出的朝鮮半島無核化、構建和平機制的信息，推高了文在寅的支持率。
或為習6月訪平壤鋪路 王毅明訪朝2天
（北京30日訊）中國外交部發言人陸慷宣布，國務委員兼外長王毅應朝鮮外長李勇浩邀請，週三起訪問朝鮮兩天。
中國官方雖未透露王毅此行目的，但由於韓朝峰會日前落幕，推測王毅此行是為了解峰會細節。
另有韓國消息人士稱，中國國家主席習近平將於6月回訪朝鮮，因此王毅此行也可能是要為商討習近平6月出訪事宜。
平壤時間505撥快半小時
朝鮮領導人金正恩表示要實現民族和解與團結，首先就要統一目前在朝鮮半島存在的兩個時間。朝鮮最高人民會議週一通過政令，決定由5月5日（即周六）起，與韓國採用同一時區，平壤時鐘將撥快30分鐘，屆時朝鮮的時間（右）將與韓國（左）一樣。
韓拆除邊界播音設備
韓國國防部周一宣佈，周二起就將把兩國軍事分界線的心戰喊話播音設備拆除。韓國軍方說，這是為了履行上周五文金會簽署的《板門店宣言》。