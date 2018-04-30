國陣橫幅外語暗示外勞投票？ 網友澄清：印度安得拉邦泰盧固族語言

（八打靈再也30日訊）社交媒體瘋傳霹靂州峇眼拿督國席一張國陣宣傳布條上的照片，並針對該宣傳橫幅底下一組文字，並寫著“國陣大選有外國語文宣傳布條，是不是暗示我們有外勞投票啊？”有網友澄清，有關文字並非孟加拉文或緬甸文，而是印度安得拉邦泰盧固（Telugu）族人的語言，因為在峇眼拿督就有很多印度泰盧固人的後裔。

名為“當今政腐”的臉書專頁在今早6時48分上載一則圖文並茂的帖文，照片中可從“Bagan Datuk（峇眼拿督）”的馬來文字、國陣標誌以及藍色背景，看出是國陣峇眼拿督選區的宣傳布條，以及“mendukung tradisi, menjulang transformasi（支持傳統，邁向轉型）”的宣傳口號。

然而問題在於照片中下半部的白框中，卻印有類似淡米爾文的不明文字，結果該臉書專頁就寫到“國陣大選有外國語文宣傳布條，是不是暗示我們有外勞投票啊？”

有關帖文在截至中午12時的短短5個小時內，已經累積469個贊或表情符號，並被轉發了1293次。不少網民都留言表達憤怒，有者表示此乃孟加文字，也有者表示是緬甸文，並表示將有來自孟加拉以及羅興亞人的幽靈選票。

然而很快就有網友站出來澄清，表示有關文字並不是他們所指的孟加拉文或緬甸文，而是印度安得拉邦泰盧固（Telugu）族人的語言；而在峇眼拿督就有很多印度泰盧固人的後裔，因此也是有關宣傳布條的目標受眾。

據大馬泰盧固協會（Telugu Association of Malaysia，TAM）主席阿齊耶．古瑪．勞醫生（Dr.Achaiah Kumar Rao）表示，和不少大馬華裔的祖先一樣，來自印度安得拉邦的泰盧固人早在19世紀末和20世紀初就來到當時的馬來亞。

“他們先在檳城登陸後，再被英殖民地政府安排到半島各地，其中最多泰盧固人落腳於霹靂州安順（Teluk Intan）和峇眼拿督（Bagan Datoh），另一些則在吉打州、雪蘭莪州、森美蘭州工作，並從此在這裡落地生根，成為馬來西亞人的一份子。”(TTK)