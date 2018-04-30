王欣怡回應拜票遭嗆聲風波 拒絕霸凌仇恨

（吉隆坡、檳城30日訊）“女人欺負女人，成了英雄？華人羞辱華人成了大俠？”馬華蕉賴國會議席候選人拿汀王欣怡昨日到蕉賴友力花園巴剎拜票遭女選民“潑冷水”，她較後在臉書貼上有關視頻，並撰文感謝對方，卻遭網友以萬則留言洗版討伐。

根據視頻顯示，該名女子在王欣怡拜票時，握著後者的手說“我一定支持你們”但是之後補上“全力支持國陣做反對黨，一票都不會投給國陣”，面對尷尬的氣氛，當時王欣怡仍全程保持微笑，展現出超高情商。

王欣怡隨後在個人臉書上傳拜票的視頻，帖文中以“一撲一碌姐”稱呼對方，並且感謝對方的言論讓她更堅定拒絕行動黨，拒絕霸凌及仇恨。

留言一面倒

不過，網友卻不埋單，有關帖文的回應及留言在上傳不到24小時各別超過1萬則，視頻至更達37萬次點擊，所有的留言幾乎一面倒，紛紛稱她為賣華姐，有的則指其舉止是在網路霸凌對方。

王欣怡（40歲），育有1兒3女，丈夫拿督卓建國為馬華蕉賴區會秘書，剛於本月初生產的她首次代表馬華競選蕉賴國會議席，卻沒料到在拜票時會遭女選民潑冷水。

風雨不改拜票

經過昨日的拜票被嗆聲風波，代表馬華上陣蕉賴國會議席候選人拿汀王欣怡，今早還是風雨不改到美達早市及附近的茶餐室拜票。選民再見王欣怡， 有者細聲慰問、有者厲聲責罵及有者卻事不關己不發一言。

一些民眾在茶餘飯後也將“一撲一碌姐”的視頻掛在嘴邊，有者甚至打開視頻給不知情的友人看，大夥兒邊喝早茶邊大談“大選大小事”。

一名不願具名的民眾也在拜票活動中鼓勵王欣怡以另一個角度看待此事，要感謝對方的言語讓自己進步，因為只有通過批評才會讓人思進步。

她坦言，在幾十萬的選民中肯定有些選民會如此做，加上現在是大選期間，更不可能平平靜靜的。

”你應該要勇敢面對，更要感激對方給你動力進步，做人要保持正面的看法。“

王欣怡在聆聽對方的肺腑之言後大感溫馨，更表示以後在面對挫折時要找對方談心，從中獲得能量再出發。

化批評鼓勵為動力

王欣怡在完成3場拜票後對媒體指出，昨日的事件後，她收到很多負面及正面的回應，所有批評及鼓勵的話都化成動力，讓她在從政的道路能更快成長及衝刺。

她也樂觀的說，這件事讓她突然成名，儘管這樣的成名會有負面的影響，但她堅信能從逆境中得到正能量，她會繼續做的更好，虛心接受批評。