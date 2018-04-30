鑾中校徽現競選板 董事部校友困擾 顏炳壽道歉

（居鑾30日訊）馬華居鑾國席候選人顏炳壽承認在這次大選中缺乏一定的敏感度，今日正式就居鑾中華中學校徽出現在競選看板上，而造成董事部和校友的困擾表達歉意。

顏炳壽今日在馬華居鑾區會召開新聞發佈會時指出，他尊重校方的決定，馬上將看板取下，并向受影響人士表示歉意。

“我要表達的是，我向來以我的母校為榮，有機會的話，我都會讓友族同胞或官員們知道，我是獨中教育出來的孩子，獨中也能生產出有能力的學生。”

盼事件告一段落

隨著顏炳壽的道歉，他希望事件可以告一段落，免得學校繼續受到傷害。

他也強調，校訓和校徽是一個學校的場景，當時在學校內拍攝，并沒有刻意要做特別的競選宣傳，而是要強調本身是這個在學校和環境下長大的孩子，當時是抱著飲水思源的心態。

針對看板內出現其他人物，是否違反了競選條例，顏炳壽表示需要和法律團隊深入研究，並且向選舉委員會求證。

“因為這些是場景的需要，突出的是候選人本身，而全國很多其他的競選看板或廣告宣傳都會有類似的佈景。”

居鑾南峇街和中華路交界處昨日出現了一個顏炳壽的競選看板，上方出現了鑾中的校徽和校訓，引起教師和校友的極大不滿，甚至在網絡上發起“嚴正抗議”，董事部隨後召開新聞發佈會，證實校方對此事並不知情，顏炳壽團隊隨後立刻將看板取下。