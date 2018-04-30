【歐洲聯賽】皇馬1球在手 拜仁或棄用萊萬

（馬德里30日訊）由於萊萬多夫斯基在最近歐冠比賽無精打采，拜仁慕尼黑主帥海因克斯在歐冠半決賽次回合客戰皇家馬德里考慮用瓦格納換掉萊萬，讓波蘭球星在板凳“面壁思過”。皇馬在首回合客場以2比1戰勝拜仁，帶著1球與2個客場進球優勢回到主場，晉級決賽看俏。

海因克斯意識到萊萬在歐冠狀態不佳，上週五與萊萬促膝長談。海因克斯考慮安排瓦格納出任首發，萊萬打替補。回顧萊萬為拜仁首發出戰歐冠半決賽首回合，萊萬全場都在浪費絕佳機會，他至少打丟3個必進球。萊萬在歐冠打入最後1球還是16強賽首回合主戰比錫達斯。萊萬連續首發打4場歐冠比賽顆粒無收。

皇馬在首回合客場2比1擊敗拜仁，具有一定的優勢，但拜仁也有翻盤的實力。因此可以預見，拜仁在客場和皇馬的比賽肯定會進行得很激烈。皇馬放眼重演上賽季淘汰拜仁的歷史，連續3賽季闖入決賽，朝3連冠邁進。

皇馬為了備戰同拜仁的大戰，在上週末以2比1擊敗雷加內斯的西甲聯賽大輪換，主力如核心C羅納多、馬塞洛、莫德里奇和拉莫斯等球星都得到輪休機會。在歐冠表現出色的C羅本場肯定首發上陣。皇馬邊鋒貝爾在聯賽首發並打滿全場，本場預計無緣首發。

皇馬拜仁傷兵緩解

賽前兩支傷兵滿營的球隊分別迎來好消息，皇馬雙星伊斯科和納喬恢復訓練，拜仁迎回阿拉巴和哈維-馬丁內斯。在半決賽首回合，拜仁和皇馬拼得非常慘烈，最終雙方一共有5名球員受傷離場。皇馬和拜仁都在聯賽輪換陣容，他們也迎來傷員復出。

皇馬週一進行訓練，大多數球員都參加訓練。目前皇馬後衛人手不足，在卡瓦哈爾受傷後，皇馬右後衛只剩阿什拉夫1人。不過，已經養傷1個月的納喬恢復訓練後，預計出現在右後衛位置上。伊斯科在首回合肩部受傷後，原本被認為將錯過次回合的比賽，然而伊斯科出現在訓練場，讓他出戰次回合的可能性大增。

首回合缺席的拜仁主力阿拉巴已經恢復訓練，其復出對於拜仁來說是好消息。在首回合受傷的拜仁後衛哈維-馬丁內斯也傷癒恢復訓練。羅本、博阿滕、比達爾、科曼將會缺席本場大戰。拜仁在上週末以4比1大勝法蘭克福的德甲聯賽也排出二線陣容，以留力應付與皇馬的生死戰。

土耳其裁判執法

另一方面，歐足協官方公佈本場執法裁判，土耳其人卡基爾（41歲）將執法這場重量級對決。卡基爾

本賽季執法多場歐冠，包括小組賽階段拜仁主場3比1擊敗巴黎聖傑門，8強賽皇馬客場3比0擊敗祖雲杜斯，小組賽皇馬客場1比3不敵熱刺。

首回合5比2大勝 羅馬紅軍料不會死守