檳4漁民組織對話會 邀候選人聆聽11訴求

（檳城29日訊）檳島北岸4個漁民組織召開對話會，邀請本屆大選候選人出席聆聽他們的訴求，國陣、國民團結黨及人民黨候選人皆出席，唯獨行動黨候選人缺席，由該黨浮羅池滑前州議員葉舒惠代表。

這項對話會是於今日下午舉行，由丹絨道光、丹絨武雅、新關仔角以及百樂門漁民組織召開。

出席者有國陣丹絨武雅區候選人鄧章耀、升旗山區候選人楊錦成、浮羅池滑區候選人盧界燊；國民團結黨丹絨武雅區候選人李政融、浮羅池滑區候選人黃健偉，以及人民黨丹絨武雅區候選人蔡昌衛。

行動黨浮羅池滑區候選人李俊傑則缺席，葉舒惠在會上解釋，李俊傑有要事在身無法出席，因此由她代表。

丹絨武雅前州議員鄭雨週也出席，不過並未發言。

盼候選人代發聲

丹絨道光漁夫協會秘書羅斯里說，他們並沒有傾向任何政黨，今日召開對話會的目的是要讓候選人理解他們的問題，並代他們發聲。

“當地的填海計劃導致漁民收入減少80%，我當了45年的漁夫，現在還要做兼職才可應付全家開銷！”

丹絨道光漁夫協會秘書莎斯達說，他們早在數年前就開始提出訴求，但結果都是音訊全無，因此才將這11項訴求列明，希望未來該區的代議士可為漁民權益鬥爭。

“人民代議士往往在大選後就不見蹤影，因人民也只有在大選期間才可看見他們，我們才選在今日舉行這個對話會。”

“無論是哪個政黨候選人獲勝，希望對方可代表我們在國會或州議會發聲。”

丹絨道光漁夫協會主席伊斯邁說，他們過去曾向國、州議員反映訴求，但都沒有下文。

人民黨候選人蔡昌衛在會上向葉舒惠拋出疑問，他問後者是否可代表李俊傑承諾及支持漁民的訴求，尤其漁民要求重新檢討當地填海計劃的環境影響評估報告一事。

葉舒惠沒有正面回答，她說，該環境影響報告是由環境局批准，而州政府早前也有依照漁民的訴求重新檢討有關報告。

“如果還有需求，李俊傑和我可以與漁民一起坐下來討論。”

鄧章耀：20萬賠償金不過分

鄧章耀說，斯里丹絨檳榔第二期填海計劃（STP2）已變成永久地契，地價肯定翻倍暴漲，因此認為漁民要求每人20萬令吉的賠償金並不過分。

“漁民提出的11項訴求是非常合理的，相信可被所有候選人所接受。 ”

漁民11項訴求

1.把丹絨道光及丹絨武雅漁村列為古蹟文化漁村。

2.推出針對淺海漁民的可持續發展藍圖。

3.探討及加強漁民更新准證的過程。

4.重新檢討丹絨斯里檳榔第一期及第二期段填海計劃以及葛尼水岸計劃的環境評估報告

5. 若當地有發展計劃，應以漁民的意見為依歸。

6. 州政府應拒絕及不批准任何填海計劃。

7. 州政府不應通過填海賣地來增加收入來源。

8. 監督非法捕魚活動以及大型漁船在海域捕魚時所造成的破壞。

9. 提呈並執行針對淺海漁民而制定的應對氣候變遷戰略藍圖。

10. 要重新種植紅樹林並保護以不被填海所破壞。

11. 成立一個行動委員會以監督填海計劃附近海域及沙灘的生態情況。