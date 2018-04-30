形容是可恥的開始 淨選盟轟選委會濫權

（八打靈再也29日訊）希望聯盟出師不利，在上週六提名日狀況連連，以致1國5州議席未戰先敗，淨選盟2.0對此譴責選舉委員會，否決數個選區的候選人提名已涉及濫權與違反大選幹淨、公平的民主精神，更形容428提名日已成為第14屆大選一個“可恥的開始”（Disgraceful Start）。

淨選盟2.0於今日召開記者會，針對人民公正黨峇都區國會議席準候選人蔡添強提名遭拒、公正黨晏斗（Rantau）區州議席準候選人史德藍不獲准進入提名中心、民政黨拿督劉開強在身份證資料存疑的前提下順利成為彭亨吉打里區州議席候選人共3個個案，抨擊選舉委員會處事不公。

淨選盟2.0代主席沙魯阿曼指出，蔡添強於2010年也曾經因為一宗案件被罰款2000令吉，當時的吉隆坡高庭裁決已清楚闡明，在《聯邦憲法》48（1）（e）條文下，罰款數額為2001令吉或以上者將會喪失國會議員資格，蔡添強並不在此例。

他說，蔡添強已是兩屆國會議員，國會下議院議長都不曾質疑其議員資格，即便他在2013年的大選也成功捍衛議席，提名過程不曾受阻。

斥沒遵從法律否決提名資格

他認為，選委會如今卻因為蔡添強另一宗“辱警罪”罰款2000令吉作為駁回其提名的理由，讓人難以信服，也不符合司法裁決。

“選委會顯然並沒有遵從法律及惡意做出否決提名人資格的決定，同時也等同否決選民的投票權利。”

“莫非選委會的權力還逾越國會議長和法庭判決？”

在史德藍沒有選委會通行證而被拒進入提名中心事件上，沙魯阿曼指出，有關通行證不是必需，因為新古毛區州議席準候選人李繼香同樣是在沒有通行證下完成提名程序，質疑選舉委員會雙重標準。

“晏斗的選舉官和全國總警長必須要對大眾做出交代，為何會有雙重標準的作業方式，而警方是基於什麼理由拒絕讓候選人提名？”

他說，出示通行證只是一個行政程序，不是提名的其中一項法律要求，倘若候選人沒有攜帶通行證，可以在警方的陪同下，前往提名中心提呈提名表格，而不是耽誤候選人的提名，讓其錯失提名機會。

出席今日記者會的還包括執行總監葉瑞生及秘書曼迪星。

斥處理劉開強身份爭議欠透明