檳選情開盤 賭希盟失12州席

（檳城29日訊）檳州希望聯盟在提名日當晚在檳島舉辦一場萬人大型政治講座，為第14屆大選競選期打響首炮。行動黨秘書長林冠英說，據他了解，地下賭盤已開出，盤口賭檳州希盟可能輸掉8席，甚至會失12州議席。
他說，在賭風影響下，會導致希盟失去檳州政權，因此他呼籲人民不要賭，避免檳城人可能會被逼接受一名“傀儡首長”。
林冠英說，現場有12萬人出席講座，號角聲四起，代表檳城人很愛檳城，敢敢跟國陣說“檳州要你倒”。
“若今晚出席的人都全心支持希望聯盟，不管敵對方的招數多骯髒，希盟一定可以贏得政權。”
盼團結各族改朝換代
“因為要執政中央，還要靠馬來票，最重要是馬來人也準備變天。行動黨這次準備犧牲，希望完成大我，團結全馬各族人民改朝換代 。”
全場亮燈迎接瑪麗娜
當晚的壓軸演講嘉賓為希盟首相人選敦馬哈迪的女兒拿汀巴杜卡瑪麗娜。瑪麗娜約晚間10時40分抵達現場，司儀號召萬人亮起手機手電筒，以全場點點星光迎接她的到來。
瑪麗娜看到台下人潮，也受寵若驚，說自己從未在這麼多人面前演講過。
她指出，提名日亂象百出，令人懷疑是否有人不想希望聯盟勝出。她呼籲人民，為了對抗制度不公，人民必須心手相連，一起讓馬來西亞改朝換代。她說，父親為了救國，92歲高齡都還堅持出來競選。
“身為他的孩子與孫子，我們只能犧牲他，再把他交給人民。”
蔡添強被取消提名資格 藍眼今呈請願書抗議
公正黨峇東埔候選人努魯依莎說，該黨將在週一提呈請願書，抗議選舉官取消該黨副主席蔡添強的提名資格。
現場籌獲的款項有4萬5321令吉。其他演講嘉賓包括檳州行動黨主席曹觀友、署理主席佳日星、副主席拉馬沙米、升旗山國席候選人黃漢偉、日落洞國席候選人雷爾、武吉牛汝莪國席候選人藍卡巴星、峇都蘭樟州席候選人王耶宗、彭加蘭哥打州席候選人魏子森、雙溪檳榔州席候選人林秀琴等。
光明日報