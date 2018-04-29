檳選情開盤 賭希盟失12州席

（檳城29日訊）檳州希望聯盟在提名日當晚在檳島舉辦一場萬人大型政治講座，為第14屆大選競選期打響首炮。行動黨秘書長林冠英說，據他了解，地下賭盤已開出，盤口賭檳州希盟可能輸掉8席，甚至會失12州議席。

他說，在賭風影響下，會導致希盟失去檳州政權，因此他呼籲人民不要賭，避免檳城人可能會被逼接受一名“傀儡首長”。

林冠英說，現場有12萬人出席講座，號角聲四起，代表檳城人很愛檳城，敢敢跟國陣說“檳州要你倒”。

“若今晚出席的人都全心支持希望聯盟，不管敵對方的招數多骯髒，希盟一定可以贏得政權。”

盼團結各族改朝換代

“因為要執政中央，還要靠馬來票，最重要是馬來人也準備變天。行動黨這次準備犧牲，希望完成大我，團結全馬各族人民改朝換代 。”

全場亮燈迎接瑪麗娜