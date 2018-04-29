狂燒十多小時未撲熄台 桃園工廠大火7死

（桃園29日訊）台灣桃園市平鎮工業區的敬鵬印刷電路板工廠昨晚發生大火，整棟工廠陷入火海，大火狂燒十多小時仍未撲滅，事故造成至少7死7傷，死者當中有5名消防員，以及2名泰籍勞工。

事發於晚間9時26分，桃園市消防局接報後，派出至少30輛消防車、逾百名消防員到場灌救。由於工廠內存放了大量易燃物，導致大火一發不可收拾，迅速蔓延整棟5層樓建物，現場不時傳出爆炸聲響。目擊者驚呼，“火燒得很大，實在太恐怖了，火舌吞噬整棟工廠，從沒看過這麼大的火！

據了解，起火廠戶內不但存放氫氧化合物、鹽酸和硫酸，4樓更有2400公升柴油，導致起火後大勢蔓延迅速，且冒出大量濃煙，廠房附近數公里內亦嗅到刺鼻氣味。

廠房存易燃強酸物

火場在今早10時許再傳出爆炸聲，消防員繼續灑水灌救，現場仍濃煙密布。消防員灑水後造成的雨霧滴在身上有刺痛感覺，環保局人員到場抽取空氣樣本進行監測，顯示空氣品質沒有異常。

消防當局說，由於有兩名員工被困在火場內，7名消防員昨晚入內營救，不料現場火勢猛烈，甚至傳出爆炸，7名消防員失去聯絡，到凌晨接近1時陸續救出3個被困消防員，在清晨近6時救出其餘4個消防員及2個員工，其中一個員工已燒焦。

7名消防員被救出後，當中5人已死亡，另外2人仍在搶救中，其中一人要用人工肺協助呼吸，在加護病房留醫，情況危殆。這是台灣逾11年來，消防員在執勤中死亡人數次高事件，最多為桃園新屋保齡球館火災閃燃6死。

桃園市長鄭文燦對有消防員殉職表示心情沉重，向死者家屬致歉。總統蔡英文對事件感到相當悲痛與不捨，要求盡力救治傷者，從優撫恤殉職人員，全力協助家屬善後。

涉事工廠多次違規

發生大火的敬鵬工廠是全球最大的汽車用印刷電路板廠，全球市佔率超過12%，全球30大車廠都是客戶。據悉，敬鵬工業在平鎮的工廠並非第一次發生火災，早在2000年就曾出火災，而台勞動部網站顯示，敬鵬工業自2016年起，多次違反勞基法和職業安全衛生設施規則。