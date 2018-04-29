【英超聯賽】小法里程碑進球 切爾西保前四希望

（倫敦29日訊）切爾西在英超聯賽客場以1比0小勝保級球隊史旺西，暫距熱刺2分，保住前四希望。阿扎爾在第4分鐘助攻法布雷加斯打入全場唯一進球，西班牙人完成多個里程碑。

切爾西在雨戰中挑戰史旺西，小法成為英超歷史上第三位進球數達到50+的西班牙球員，他也成為英超歷史上第四位助攻數上100，同時進球數上50的球員。

開場僅4分鐘，阿扎爾準確的斜傳找到小法，而小法在幾乎無人盯防的情況下，左腳打出一記技驚四座的弧線球，對方門將法比安斯基竭力撲救也沒能阻止球飛入左上角，切爾西早早取得領先優勢。這個進球是切爾西本賽季各項賽事的第100個進球，也是小法在英超的第50個進球。他成為繼托雷斯和迭戈-科斯塔後第三個打入50球的西班牙球員。小法上一個聯賽進球還是在第3輪對陣埃弗頓的比賽，當時是他第49個英超進球。而這里程碑式的50個進球，小法等待26場比賽。

領先後的切爾西變得保守起來，加上比賽受到大雨影響，草皮也很濕滑，切爾西再也沒能擴大比分。下半場切爾西最好的一次破門機會也是來自小法，他在小禁區附近的勁射被門將撲出。隨著史旺西下半場的瘋狂反撲，小法在防守也發揮一定的作用，他貢獻球隊最多的3次搶斷，而且成功率達到100%。第81分鐘，切爾西主帥孔蒂用佩德羅換下小法。

小法全場送出62次傳球，到位率達到85%，送出兩次有威脅傳球。小法也獲得英超官方頒發的本場最佳，正是他的進球帶給切爾西關鍵的三分。如今，切爾西距離少賽1場的熱刺2分，落後多賽1場的利物浦6分，理論上依然有著晉級歐冠的希望。

孔蒂：主動權已不在手里

賽後切爾西主帥孔蒂認為，切爾西進入前四依然很困難。孔蒂說道：“現在主動權並不在我們手上，但每拿下一場比賽，就可以對熱刺帶來一點小壓力。（進入前四）不是一件簡單的事情。主動權確實不在我們這里了。”

73戰50勝 孔蒂英超第三快主帥