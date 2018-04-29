黃德直播 造成傷害 廖中萊：交警方處理

（文冬29日訊）文冬國席馬華候選人拿督斯里廖中萊說，黃德於提名日在臉書直播他大馬卡有問題的誤導事件，已經對他造成傷害，一切交由警方處理。

“我是從媒体告知才知道黃德今天向我道歉，但這也是反對黨慣用的手段和伎倆。”

廖中萊今日上午在玻璃口新村為街道三人籃球比賽主持開幕禮後，在媒體詢問時作出上述回應。

“他們（反對黨）已不止一次誣蔑我，其隊伍已三番四次打擊我，這不是正確的競選方式。就像505大選停電事件，雖然反對黨過後說沒有這回事，但是傷害已造成。”

他說，對方必須再擁有証據時才能指責他人，這種抹黑和冤枉別人的手法必須受到譴責，促請警方盡速調查。

廖中萊的新聞秘書林釗盈昨日也鄭重澄清，昨天完成提名後，黃德在臉書上載視頻直播，視頻中傳出清晰聲音高喊“廖中萊拿出身份證”，還誣指廖中萊欺騙，令廖中萊遭眾多网民誤會提名時沒帶身份證，蒙上了不白之冤。

“這是文冬假新聞的第一波，我們認為黃德本人和做臉書直播的管理人必須為誣蔑廖中萊負上全責。”

林釗盈也針對此事與馬華和馬青黨員向文冬警局報案，他說，在整個提名過程中，廖中萊都成功呈交完整文件，包括他的大馬卡已被選舉官核實和接納。因此，廖中萊的大馬卡沒問題。實際上，整個事件根本与廖中萊無關，反對黨是針對另一名候選人的身份證大作文章。