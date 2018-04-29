“不要再教卓林做無謂事” 吳綺莉求Andi﹕還我女兒

（香港29日訊）吳綺莉希望Andi能放過卓林，將卓林還給她。

較早前傳出吳綺莉要報警找女兒的消息，當時她不願多談。之後網上流傳卓林與Andi在加拿大超市的閉路電視片段，卓林向櫃檯職員透露“我想找我爸”，對話中提到“成龍”。有網民指卓林沒有工作又沒錢，要淪落街頭。

卓林與Andi拍的“求助”視頻亦隨之曝光，卓林說她們去過醫院、食物銀行等地方，但不被理會，只有拍片讓人看到兩個真心相愛的人卻要被人分開。眼尖網民見到卓林右邊面似有手指印痕蹟，未知如何弄傷？又有指視頻背景是屋內，何來無家可歸？提出種種疑點。

吳綺莉看到視頻感心痛，激動回應：“如果你沒有錢，你就要出去工作賺錢，而不是拍視頻告訴別人，自己很窮，還說我爸爸是誰！”

她向香港媒體訪問說﹕“一個正確的價值觀，做人是要向前看，要不斷反思，即使家人做錯事，要視為警惕，而不是停下來指罵別人，也不要利用人的名字混飯吃，也不要耍賴。”她認為30歲的老師（Andi）應該教一個18歲年輕人正確的價值觀，沒錢開飯，即使數十元時薪的工作都要做；如有病應找專業的醫生看。她說﹕“媽媽愛你才教你，媽媽不教誰來教。”

卓林去年計劃出自傳談成龍

卓林突然公開拍片，疑似受人擺佈，但其實她一直有很多心底話想分享。去年3月，她報警指母親涉嫌刑事恐嚇時，記者曾嘗試聯絡她做專訪，當時她表示會考慮，並透露打算推出一本自傳，內容涉及生父成龍，不過她與Andi商量一晚後婉拒。（HHC）